Megérkeztek a friss számok: ennyi nyugdíjból élnek a magyarok

264 900 forint volt idén szeptemberben az öregségi nyugdíj átlagos összege, a mediánösszege ennek a 88%-a (233 200 forint) volt. A nyugdíjak mediánértéke 233 200 forint volt szeptemberben, azaz a nyugdíjasok fele még ennél kevesebb juttatást kap - írja a novekedes.hu.

Ennyi volt a medián nyugdíj szeptemberben / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Ennyi volt a medián nyugdíj szeptemberben

Az öregségi nyugdíjban részesülők száma 2 millió fő: ők azok, akik a nyugdíjkorhatár elérése - vagy nők esetében a 40 év jogosultsági idő elérése -, után kapnak öregségi nyugdíjat.

Ahogy azt korábban már megírtuk, 2026-ra 3 százalékos fogyasztói árnövekedést vár a kormány, ezért minden nyugdíj 3 százalékkal fog növekedni 2027 januárjától.

Akinek 108-125 ezer forint közé esik a nyugdíja a 2027. januári 3 százalékos emelés után, annál ezen felül 12 ezer forinttal nő az összeg.

125-130 ezer forint között további 10 ezer forinttal,

130-135 ezer forint között további 8 ezer emelik meg a járandóságot.

A 135-140 ezer forint közötti nyugdíjakat 6 ezer forinttal emelik meg.

A 140-146 ezer forint közötti nyugdíjakat egységesen 146 ezer forintra emelik.

Megmarad továbbá a 13. havi nyugdíj teljes kifizetése, valamint a 14. havi járandóság első hetének kifizetése, érkezik a nyugdíjasok SZÉP-kártyája is.