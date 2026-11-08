ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

öregségi nyugdíj

Megérkeztek a friss számok: ennyi nyugdíjból élnek a magyarok

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Közzétette a szeptemberi öregségi nyugdíj átlagos összegét a Központi Statisztikai Hivatal (KHS). A nyugdíjak mediánértéke 233 200 forint volt, vagyis a nyugdíjasok fele még ennél is kevesebb juttatást kap.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
öregségi nyugdíjmediánértéknyugdíj

264 900 forint volt idén szeptemberben az öregségi nyugdíj átlagos összege, a mediánösszege ennek a 88%-a (233 200 forint) volt. A nyugdíjak mediánértéke 233 200 forint volt szeptemberben, azaz a nyugdíjasok fele még ennél kevesebb juttatást kap - írja a novekedes.hu.

nyugdíjcsalás
Ennyi volt a medián nyugdíj szeptemberben / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Ennyi volt a medián nyugdíj szeptemberben

Az öregségi nyugdíjban részesülők száma 2 millió fő: ők azok, akik a nyugdíjkorhatár elérése - vagy nők esetében a 40 év jogosultsági idő elérése -, után kapnak öregségi nyugdíjat.

Ahogy azt korábban már megírtuk, 2026-ra 3 százalékos fogyasztói árnövekedést vár a kormány, ezért minden nyugdíj 3 százalékkal fog növekedni 2027 januárjától.

  • Akinek 108-125 ezer forint közé esik a nyugdíja a 2027. januári 3 százalékos emelés után, annál ezen felül 12 ezer forinttal nő az összeg.
  • 125-130 ezer forint között további 10 ezer forinttal,
  • 130-135 ezer forint között további 8 ezer emelik meg a járandóságot. 
  • A 135-140 ezer forint közötti nyugdíjakat 6 ezer forinttal emelik meg. 
  • A 140-146 ezer forint közötti nyugdíjakat egységesen 146 ezer forintra emelik.

Megmarad továbbá a 13. havi nyugdíj teljes kifizetése, valamint a 14. havi járandóság első hetének kifizetése, érkezik a nyugdíjasok SZÉP-kártyája is.

 

Szóljon hozzá!