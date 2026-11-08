Megérkeztek a friss számok: ennyi nyugdíjból élnek a magyarok

264 900 forint volt idén szeptemberben az öregségi nyugdíj átlagos összege, a mediánösszege ennek a 88%-a (233 200 forint) volt. A nyugdíjak mediánértéke 233 200 forint volt szeptemberben, azaz a nyugdíjasok fele még ennél kevesebb juttatást kap - írja a novekedes.hu.
Ennyi volt a medián nyugdíj szeptemberben
Az öregségi nyugdíjban részesülők száma 2 millió fő: ők azok, akik a nyugdíjkorhatár elérése - vagy nők esetében a 40 év jogosultsági idő elérése -, után kapnak öregségi nyugdíjat.
Ahogy azt korábban már megírtuk, 2026-ra 3 százalékos fogyasztói árnövekedést vár a kormány, ezért minden nyugdíj 3 százalékkal fog növekedni 2027 januárjától.
- Akinek 108-125 ezer forint közé esik a nyugdíja a 2027. januári 3 százalékos emelés után, annál ezen felül 12 ezer forinttal nő az összeg.
- 125-130 ezer forint között további 10 ezer forinttal,
- 130-135 ezer forint között további 8 ezer emelik meg a járandóságot.
- A 135-140 ezer forint közötti nyugdíjakat 6 ezer forinttal emelik meg.
- A 140-146 ezer forint közötti nyugdíjakat egységesen 146 ezer forintra emelik.
Megmarad továbbá a 13. havi nyugdíj teljes kifizetése, valamint a 14. havi járandóság első hetének kifizetése, érkezik a nyugdíjasok SZÉP-kártyája is.