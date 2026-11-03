Tátongó lyukból lett Budapest egyik legfontosabb tere: retró fotókon az Oktogon 150 éves történelme

1875-ben azaz 151 évvel ezelőtt adták át a nagyközönségnek az Oktogont, aminek sokáig nem is ez volt a neve, hanem annyi, hogy Nyolcszög tér. Az 1867-es kiegyezést követően Pest látványos fejlődésnek indult: 1870-ben alakult meg a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, melynek első komolyabb vállalkozása egy eirópai színvonalú Sugárút (a mai Andrássy út) kialakítása a központból a Városliget felé. Sokan nem gondolnák, de a környék ekkoriban még alapvetően ipari terület volt, amit több utcanév is őriz (a mai Jókai utca Gyár utca volt, a Teréz körút Vas utca, az Eötvös utca pedig Szeg utca), emiatt noha a Sugárút mentén kellett épületeket lebontani, de a leendő Oktogonnál más volt a helyzet: ott egy hatalmas gödör állt csupán, azt kellett feltölteni. Ezt 1872-ben töltötték fel, amikor a Sugárút építése odáig ért.

Egykor gödör tátongott az Oktogon helyén

Fotó: Fortepan

A téren négy, eklektikus stílusú, egységes arculatú bérház épült fel Szkalnitzky Antal tervei alapján. Később, a kontinens első földalatti vasútjának 1896-os indulását követően még a tér részét képezték a földalatti lejáratai fölé emelt díszes építmények is. Ezeket végül 1912-ben bontották el – jegyzi meg a Life cikke.

Meglepően kevés ideig volt Oktogon az Oktogon

Az 1875-ös átadást követően Nyolcszög tér volt a terület neve, amit csak 1920-as évektől neveztek Oktogonnak – ám nem túl sokáig. A tér 1936-tól 1945-ig Mussolini nevét viselte, majd 1950 és 1990 között a November 7. tér névre hallgatott – bár a köznyelvben továbbra is sokan Oktogonozták le.

További érdekesség, hogy a ma is meglévő, ám azóta parkosított járdaszigetek eredetileg a gyalogosközlekedést segítették.

Retró fotók: egykor hatalmas gödör tátongott az Oktogon helyén

Galériánk az Oktogon elmúlt másfél évszázadáról az alábbi fotóra kattintva lapozható végig: