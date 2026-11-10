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Meglepő fordulatot hozott az éjszaka: különös dolgot művelt az időjárás Magyarországon

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Két frontális felhőzet is átvonult Magyarország felett az elmúlt 24 órában. A HungaroMet szerint több helyen fagypont alatti hőmérsékletben érkezett a csapadék, ezért ónos eső is kialakult.
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magyarországónos esőhőmérséklet

Hétfő reggel az ország több pontján esett – ónos eső is –, majd napközben átmenetileg szünetelt a csapadék. Éjszaka azonban nyugat felől újabb felhőzet érkezett, és ismét eleredt az eső.

ónos eső
Több helyen ónos eső is előfordult hétfőn és kedd reggel. Fotó: Gábor Zoltán

Ónos eső is előfordult

A nappali csúcshőmérséklet 6 és 11 Celsius-fok között alakult. A derült területeken gyorsan lehűlt a levegő, miközben a borult vidékeken mindössze 1-2 fokkal csökkent a hőmérséklet.

Az éjszaka szokatlan fordulatot hozott: a felhőzet megérkezésével melegedni kezdett a levegő, ezért a legalacsonyabb hőmérséklet nem napfelkelte környékén, hanem már az éjszaka közepén kialakult.

A HungaroMet közlése szerint hétfőn és kedd reggel is akadtak olyan területek, ahol negatív hőmérséklet mellett hullott a csapadék, így ónos eső is előfordult.

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