A havazás és ónos eső miatt mára kiadott figyelmeztetés szerint északnyugaton akár 10–20 centiméteres hótakaró is kialakulhat. Ahol viszont ónos eső esik, ott a már kezelt útszakaszokon is jégréteg képződhet. A Magyar Közút tájékoztatója szerint a folyamatos eső lemoshatja az előre kiszórt sót, miközben a csapadék a burkolatra érve ráfagyhat az útra.

Ónos eső: ezért maradhat csúszós az út sózás ellenére is. Fotó: Mediaworks

Miért maradhat csúszós az út ónos esőben?

A Magyar Közút szerint tartós ónos esőben a síkosságot az eső elállása után lehet hatékonyan csökkenteni. A beavatkozást az is lassíthatja, hogy a több tíz tonnás munkagépeknek ugyanazon a jeges úton kell haladniuk.

Miért sóznak már az ónos eső előtt?

A megelőző útsózásról az időjárási előrejelzések, az útmeteorológiai állomások adatai és az útellenőrök jelzései alapján döntenek. Ha ónos esőt jeleznek előre, már a csapadék megérkezése előtt kijuttathatják a szóróanyagot. Ez azonban nem nyújt tartós védelmet, ha az eső folyamatosan lemossa a burkolatról a sót.

Már plusz 2 Celsius-fok alatt is indokolt lehet a megelőző beavatkozás, ha nedves az út vagy sűrű köd van, és a burkolat hőmérséklete tovább csökken. Külön figyelik azokat a szakaszokat is, amelyek az átlagosnál hamarabb lefagyhatnak, például a hidakat.

Így fog ki a són az ónos eső. Fotó: Hatlaczki Balázs

Havazáskor más a megelőző sózás szerepe

Havazás előtt a sózás célja, hogy a friss hó ne fagyjon rá rögtön az aszfaltra, így később könnyebb legyen eltakarítani. Tartós havazásban azonban újabb sózásra és hókotrásra is szükség lehet.

A sózás nem jelenti azt, hogy az út már nem csúszik.

A Magyar Közút azt javasolja, hogy az autósok indulás előtt tájékozódjanak az Útinform oldalán, útközben pedig vezessenek óvatosan, és a már lesózott szakaszokon is az út- és látási viszonyokhoz igazítsák a sebességüket.