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önvezető autó

Önvezető autók jelentek meg Debrecen utcáin – ezt kell tudni róluk

12 perce
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Különleges járművek jelentek meg Debrecen közútjain, ahol hétfőn új közlekedéstechnológiai tesztprogram kezdődött. Az önvezető autók különböző forgalmi és időjárási körülmények között bizonyíthatják megbízhatóságukat. A Debreceni Egyetem közreműködésével zajló tesztelés során a közlekedésbiztonságra is kiemelt figyelmet fordítanak.
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önvezető autóDebrecenDebreceni Egyetem (DE)

Önvezető autók tesztelése kezdődött meg hétfőn Debrecen közútjain. A programban a Debreceni Egyetem (DE) Műszaki Kara szakmai partnerként vesz részt.

Az önvezető autók működését speciálisan képzett biztonsági vezetők felügyelik.
Az önvezető autók működését speciálisan képzett biztonsági vezetők felügyelik Debrecenben
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

A tesztelésben két elektromos hajtású, zöld matricákkal ellátott személygépkocsi vesz részt. A járművek úgynevezett SAE Level 4-es, vagyis magas automatizáltságú önvezető technológiával rendelkeznek.

Ez azt jelenti, hogy meghatározott működési körülmények között emberi beavatkozás nélkül is képesek közlekedni. A rendszer önállóan végzi a gyorsítást, a fékezést és a kormányzást, valamint kezeli a különböző közlekedési helyzeteket.

Miért tesztelnek önvezető autókat Debrecenben?

A program célja annak vizsgálata, hogy az önvezető technológia mennyire megbízható különböző forgalmi helyzetekben és időjárási körülmények között. Ehhez a következőkre van szükség:

  • több ezer kilométernyi tesztvezetésre,
  • átfogó műszaki vizsgálatokra,
  • közlekedésbiztonsági vizsgálatokra,
  • jogszabályi vizsgálatokra.

A tesztprogram szakmai munkájában a Debreceni Egyetem Műszaki Kara is részt vesz.

Biztonsági vezetők felügyelik a járműveket

Az egyetem hangsúlyozta, hogy a közlekedőknek nincs okuk aggodalomra, a tesztelés ugyanis szigorú biztonsági felügyelet mellett zajlik.

Mindkét autóban egy-egy speciálisan képzett biztonsági vezető ül, aki folyamatosan figyeli az önvezető rendszer működését. Amennyiben a forgalmi helyzet vagy valamilyen rendellenesség indokolja, a sofőr azonnal beavatkozhat, és átveheti a jármű irányítását.

A két tesztautó egyedi, feltűnő dekorációt kapott, így a közlekedők könnyen felismerhetik azokat Debrecen utcáin.

Nem először tesztelnek önvezető autókat Magyarországon

Nem a debreceni az első alkalom, hogy önvezető autókat tesztelnek Magyarországon. A hazai jogszabályok már kilenc éve lehetővé teszik az ilyen járművek közúti tesztelését. A fejlesztésekben fontos szerepet játszik a zalaegerszegi ZalaZONE autóipari tesztközpont, amelyet már az építésekor úgy alakítottak ki, hogy önvezető autók tesztelésére is alkalmas legyen.

 

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