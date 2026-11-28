Az Origón kívül más magyar hírportálokat is hátrányosan érinthetnek a keresőóriás algoritmusának legutóbbi változásai, valamint egy korábbi, májusi frissítés. Mi – és más lapokban dolgozó kollégáink – azonban továbbra is azon dolgozunk, hogy a legfontosabb hírek mindenkihez eljussanak.

Politika, sport, tudomány és szórakozás – mindez egy helyen, az Origón

Politika, sport, tudomány és szórakozás – mindez egy helyen, az Origón

Ha szeretnél naprakész tájékoztatást kapni a magyar közélet eseményeiről, az ország jövőjét meghatározó politikai döntésekről, a világpolitika alakulásáról vagy a nemzetközi konfliktusokról, az Origo.hu-n mindennap megtalálhatod a legfontosabb híreket, de nálunk nemcsak politikáról olvashatsz.

Exkluzív interjúkkal, ismert sztárokkal jelentkezünk, valamint a hazai és nemzetközi sportvilág eseményei mellett különleges, tudományos felfedezésekről is beszámolunk. Legyen szó a világűr titkairól, a történelem és a régészet világáról, az orvostudomány legújabb eredményeiről vagy a veszélyes betegségek elleni küzdelemről, igyekszünk közérthetően bemutatni azokat a témákat, amelyek sokunkat foglalkoztatnak.

És ha egy kis kikapcsolódásra vágysz, az Origón akkor is rengeteg érdekes tartalom vár:

Utazási tippek, különleges úti célok és felfedezésre váró helyek.

Hasznos életmódtanácsok, egészségmegőrzés és mindennapi praktikák.

Tech rovatunkban a legújabb okostelefonok, izgalmas kütyük, valamint a mesterséges intelligencia világa elevenedik meg.

A szórakozásról sem feledkezünk meg! A legújabb magyar filmek mellett időtlen klasszikusok is terítékre kerülnek, és a nosztalgikus, retró képgalériák hosszú sorában sem lehet hiány.

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Szeretnénk, ha nem kizárólag egy algoritmuson múlna, milyen hírekkel találkozol. Te is eldöntheted, mely hírportálok tartalmait szeretnéd rendszeresen követni.

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