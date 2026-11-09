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gyászhír

Elhunyt Oroszhegyi Károly, a Nemzeti Sport legendás újságírója

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Meghalt életének 90. évében Oroszhegyi Károly, a Nemzeti Sport egykori meghatározó munkatársa, a magyar sportújságírás nagy tiszteletnek örvendő alakja. Oroszhegyi Károlyt a szakmában sokan csak Tatiként emlegették, kollégái a magyar nyelv őreként tisztelték.
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gyászhírújságírómeghalt

Oroszhegyi Károly Brassóban született 1937. október 9-én, sportolói pályafutását labdarúgóként kezdte.

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Életének 90. évében meghalt Oroszhegyi Károly
Fotó: Unsplash

Romániában a B-válogatottságig jutott, a kolozsvári Universitatea csapatában pedig Kovács István irányítása alatt futballozott, aki később az Ajax edzőjeként vált ismertté.

Az 1989-es romániai forradalom után Magyarországra költözött.

Korábban az aradi Vörös Lobogó című lapnál dolgozott, majd a hazai sportmédiában folytatta pályafutását – írja a Blikk.

A kollégái csak a magyar nyelv őreként emlegették

A Nemzeti Sport labdarúgórovatában a kilencvenes években meghatározó szerepet töltött be. A pályatársak szeretettel emlékeztek rá. L. Pap István a Nemzeti Sportban megjelent nekrológjában a világ legrendesebb embereként idézte fel, és arról is írt, milyen fáradhatatlanul javította a fiatal újságírók mondatait.

Életműdíjjal ismerték el Oroszhegyi Károly munkásságát

Oroszhegyi Károly szakmai teljesítményét a Magyar Sportújságírók Szövetsége is elismerte: 2017-ben Életműdíjat kapott.

A Nemzeti Sport egykori munkatársát a szakma és a kollégák egyaránt nagy szeretettel őrzik meg emlékezetükben.

 

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