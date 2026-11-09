Elhunyt Oroszhegyi Károly, a Nemzeti Sport legendás újságírója

Oroszhegyi Károly Brassóban született 1937. október 9-én, sportolói pályafutását labdarúgóként kezdte.
Romániában a B-válogatottságig jutott, a kolozsvári Universitatea csapatában pedig Kovács István irányítása alatt futballozott, aki később az Ajax edzőjeként vált ismertté.
Az 1989-es romániai forradalom után Magyarországra költözött.
Korábban az aradi Vörös Lobogó című lapnál dolgozott, majd a hazai sportmédiában folytatta pályafutását – írja a Blikk.
A kollégái csak a magyar nyelv őreként emlegették
A Nemzeti Sport labdarúgórovatában a kilencvenes években meghatározó szerepet töltött be. A pályatársak szeretettel emlékeztek rá. L. Pap István a Nemzeti Sportban megjelent nekrológjában a világ legrendesebb embereként idézte fel, és arról is írt, milyen fáradhatatlanul javította a fiatal újságírók mondatait.
Életműdíjjal ismerték el Oroszhegyi Károly munkásságát
Oroszhegyi Károly szakmai teljesítményét a Magyar Sportújságírók Szövetsége is elismerte: 2017-ben Életműdíjat kapott.
A Nemzeti Sport egykori munkatársát a szakma és a kollégák egyaránt nagy szeretettel őrzik meg emlékezetükben.