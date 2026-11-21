November 23-án, hétfőn reggel érkezik meg az Ország Karácsonyfája a budapesti Kossuth térre. Az Országgyűlés Hivatala idén tíz felajánlás közül választotta ki azt a jegenyefenyőt, amely az ünnepi időszakban az Országház előtt áll majd.

Az Ország Karácsonyfája egy 24 éve elültetett, mintegy 4 tonnás fenyő lesz

Fotó: Országház/Facebook

A kiválasztott fát Varmuzsa Péter és családja ajánlotta fel Pécelről. A 24 éve elültetett jegenyefenyő hozzávetőleg 16 méter magas, alsó ágainál mintegy 6 méter átmérőjű, súlya pedig megközelíti a 4 tonnát.

A fenyő kivágását és felállítását a katasztrófavédelem munkatársai végzik. A közlemény szerint a Kossuth téri munkálatok hétfőn reggel 7 óra körül kezdődnek.

Forgalomkorlátozásokra kell számítani

A fenyőt a Magyar Honvédség egy feldíszített, 40 tonnás járművel szállítja Pécelről a fővárosba. A tervek szerint a szállítás november 22-én, vasárnap este kezdődik, és várhatóan 19 órától több útszakaszon is forgalomkorlátozásokat okozhat.

A tervezett útvonal a következő: Pécel – M0 autóút – M7–M1 autópálya közös bevezető szakasza – Budaörsi út – BAH-csomópont – Alkotás utca – Krisztina körút – Széll Kálmán tér – Margit körút – Bem József utca – Tölgyfa utca – Margit híd – Jászai Mari tér – Balassi Bálint utca – Kossuth Lajos tér.

A fenyő útja az indulástól kezdve nyomon követhető az orszagkaracsonyfaja.hu weboldalon.