Megkezdődött az Ország Karácsonyfájának feldíszítése a budapesti Kossuth Lajos téren. Az idei jegenyefenyőt november 23-án, hétfőn állították fel az Országház előtt a katasztrófavédelem munkatársai, miután a Magyar Honvédség Pécelről a fővárosba szállította.

Fényfüzérekkel díszítik az Ország Karácsonyfáját az Országház előtt 2026. november 25-én

Fotó: Mediaworks

Advent első vasárnapjára készül el az Ország Karácsonyfája

A fenyő november 29-től, advent első vasárnapjától teljes ünnepi díszben és kivilágítva várja a Kossuth térre látogatókat. A karácsonyfa egészen vízkeresztig, január 6-ig áll majd az Országház előtt – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az idei karácsonyfát a péceli Varmuzsa Péter és családja ajánlotta fel. A jegenyefenyőt tulajdonosa 24 évvel ezelőtt még cserepes növényként kapta ajándékba a fiától.

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a szakemberek tíz fenyőt vizsgáltak meg a helyszínen, mielőtt a péceli fa mellett döntöttek. A kiválasztás során a méret és a korona formája mellett a megközelíthetőséget, valamint a biztonságos kivágás és szállítás feltételeit is mérlegelték.