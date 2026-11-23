Megérkezett Budapestre az ország karácsonyfája: a Pécelről származó hatalmas jegenyefenyőt hétfő reggel állították fel az Országház előtt. A különleges fa kivágásában a fővárosi tűzoltók, szállításában pedig a Magyar Honvédség vett részt.

Megérkezett az ország karácsonyfája a budapesti Kossuth térre.

Fotó: https://orszagkaracsonyfaja.hu/

Tűzoltók vágták ki, katonai járművel érkezett

A karácsonyfa kivágását vasárnap reggel kezdték meg a fővárosi hivatásos tűzoltók Pécelen. A többtonnás fenyőt rövid idő alatt kivágták, majd kötélbiztosítás mellett a Magyar Honvédség szállítójárművére emelték. A szállítás útvonalát élőben lehetett követni.

A fát rakományrögzítő hálóval, hevederekkel és láncokkal is biztosították, így indulhatott el Budapest felé. A szállítmány hétfőn megérkezett a Kossuth térre.

Szállításra készítik el a fát - Fotó: orszagkaracsonyfaja.hu

November 29-től teljes díszben látható az ország karácsonyfája

A katasztrófavédelem munkatársai hétfő reggel 7 óra körül kezdték meg az ország karácsonyfájának felállítását az Országház előtt.

A fa november 29-től már teljes ünnepi díszben várja a látogatókat.

Minden centiméter számít - Fotó: orszagkaracsonyfaja.hu

Az idei fenyőt tíz felajánlás közül választották ki. Az Országgyűlés Hivatala a Varmuzsa Péter és családja által felajánlott, 24 éve elültetett jegenyefenyőt találta a legszebbnek. A korábbi adatok szerint a fa mintegy 16 méter magas, az alsó ágaknál körülbelül hatméteres az átmérője, súlya pedig nagyjából négy tonna – írja a Savaria Forum.

Éjszaka indult útnak - Fotó: orszagkaracsonyfaja.hu

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke közösségi oldalán a megérkezés után köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vesz a Kossuth tér adventi feldíszítésében.