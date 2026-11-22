Vasárnap sikeresen kivágták és szállításra előkészítették az Ország Karácsonyfáját, amely hétfő reggel érkezik meg Budapestre, a Kossuth térre. A hatalmas fenyő útját az érdeklődők élőben is nyomon követhetik – olvasható az Országház Facebook-oldalán.

Kivágták Pécelen az Ország Karácsonyfáját. A kéttonnás fenyő hétfőn érkezik a budapesti Kossuth térre. A különleges szállítmány útja élőben követhető. Fotó: Országház/Facebook

Hétfőn már Budapesten látható az Ország Karácsonyfája

Az idei karácsonyfát a péceli Varmuzsa család ajánlotta fel. A mintegy 12,5 méter magas, kéttonnás jegenyefenyőt november 22-én a katasztrófavédelem szakemberei vágták ki, majd egy összehangolt művelet során a Magyar Honvédség speciális szállítójárművére emelték.

A fát november 23-án, hétfő reggel szállítják a fővárosi Kossuth térre, ahol felállítását követően ünnepi díszbe öltöztetik, hogy az adventi időszakban az ország karácsonyfájaként fogadja a látogatókat.

A különleges szállítmány miatt már vasárnap este forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten.

Az Ország Karácsonyfájának útját bárki élőben követheti a a www.orszagkaracsonyfaja.hu oldalon.