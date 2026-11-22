Már úton van Budapest felé az ország karácsonyfája, amelyet hétfő reggel állítanak fel az Országház előtt, a Kossuth téren. A Pécelről érkező hatalmas fenyő szállítása vasárnap este, 19 óra körül kezdődött meg.

Már úton van Budapest felé az ország karácsonyfája, amelyet hétfő reggel állítanak fel az Országház előtt, a Kossuth téren Fotó: Országház/Facebook

A jegenyefenyőt vasárnap reggel a fővárosi tűzoltók vágták ki. A mintegy 12,5 méter magas, kéttonnás fát ezután a Magyar Honvédség speciális szállítójárművére emelték, majd hálókkal, hevederekkel és láncokkal rögzítették.

A tervek szerint november 23-án, hétfőn reggel 7 óra körül kezdik meg az ország karácsonyfájának felállítását a katasztrófavédelem szakemberei.

A fenyőt ezt követően ünnepi díszbe öltöztetik, így november 29-től már teljes pompájában csodálhatják meg a Kossuth térre látogatók.

Hétfőn már Budapesten látható az ország karácsonyfája

Az idei karácsonyfát a péceli Varmuzsa család ajánlotta fel. A mintegy 12,5 méter magas, kéttonnás jegenyefenyőt november 22-én a katasztrófavédelem szakemberei vágták ki, majd egy összehangolt művelet során a Magyar Honvédség speciális szállítójárművére emelték.