Az Országgyűlés Hivatalához tavaly óta folyamatosan érkeztek a felajánlások az ország különböző részeiről. A beküldött fényképek alapján tíz fenyőt a helyszínen is megvizsgáltak, majd a szakemberek alapos mérlegelés után a péceli jegenyefenyő mellett döntöttek – ő lesz az Ország Karácsonyfája.

Az Ország Karácsonyfája.

Pécelről érkezik az Ország Karácsonyfája

A kiválasztott fa megközelítőleg 16 méter magas, az alsó ágaknál körülbelül hat méter átmérőjű, súlya pedig eléri a négy tonnát. Különleges története is van: felajánlója 24 évvel ezelőtt még cserepes növényként kapta ajándékba a fiától.

A döntésnél nemcsak a megfelelő méretet, az arányos formát és a dús lombozatot vették figyelembe.

Fontos szempont volt a fa megközelíthetősége, az elektromos vezetékek közelsége, valamint az is, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre az emelődaru és a szállítójármű számára.

A szakemberek azt is megvizsgálták, hogy a fenyő kibírja-e a kivágással, az emeléssel, a rögzítéssel és a szállítással járó megterhelést. Idén az aszály hatását szintén mérlegelni kellett, mert a vízhiánytól meggyengült fák nehezebben viselték volna az utazást.

A péceli jegenyefenyő kivágásának, Kossuth térre szállításának és feldíszítésének időpontjáról később adnak tájékoztatást.