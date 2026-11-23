Az ötös lottó sorsolása november 28-tól új szabályok szerint zajlik: a 48. játékhéttől kezdve előre meghatározott rendben váltják egymást a kézi és a gépi húzások.

A héten már az új rendszer szerint sorsolják ki az ötös lottó nyerőszámait

Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztõség

A változást a SzerencseSzombat november 21-i adásának végén jelentették be, így

már ezen a héten az új rendszer szerint sorsolják ki a nyerőszámokat.

Az első alkalommal kézi sorsolás lesz, amelyben egy civil vendég is segédkezik majd. Ezt követően hetente váltakozik a két módszer, vagyis a gépi és az emberi húzás előre rögzített menetrend szerint követi egymást – írja az Index.

Eddig a Luxor eredménye döntött az ötös lottó sorsolásának módjáról

A korábbi rendszerben nem előre meghatározott menetrend alapján választották ki, hogy kézzel vagy géppel húzzák-e ki az ötös lottó számait. A döntés az aznapi Luxor-sorsolás eredményétől függött.

Ha a Luxorban utolsóként kihúzott szám páros volt, akkor az ötös lottó nyerőszámait kézzel sorsolták ki. Ha páratlan szám került elő, gépi húzás következett.

Ez a gyakorlat szűnik meg november 28-tól.

Már ezen a szombaton életbe lép az új rendszer

A változás tehát nem jövőre, hanem már a 48. játékhéten életbe lép. November 28-án először kézzel húzzák ki az öt nyerőszámot, a sorsolásban pedig egy civil vendég is részt vesz.

Ezek voltak a legutóbbi nyerőszámok

620 millió forint volt a tét az ötös lottón, mutatjuk a múlt szombati nyerőszámokat.