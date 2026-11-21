A 47. játékhéten már 620 millió forintos főnyereményért lehetett ikszelni az ötöslottón.

Százmilliókat lehetett nyerni az ötöslottón

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek az ötöslottó nyerőszámai

2026. november 21-én a következő nyerőszámokat húzták ki az ötöslottó-sorsoláson:

18 (tizennyolc)

27 (huszonhét)

57 (ötvenhét)

72 (hetvenkettő)

85 (nyolcvanöt)

Joker: 940808

A héten a Jokeren nem született telitalálat, a jövő héten 75 millió forintért lehet játszani. Az ötöslottón ugyancsak nem sikerült senkinek sem eltalálnia az összes nyerőszámot, így a jövő heti várható főnyeremény 780 millió forint lesz.

Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó legutóbbi, csütörtökön kihúzott nyerőszámait.