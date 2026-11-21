Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk az ötöslottó e heti nyerőszámait.
A 47. játékhéten már 620 millió forintos főnyereményért lehetett ikszelni az ötöslottón.
Ezek az ötöslottó nyerőszámai
2026. november 21-én a következő nyerőszámokat húzták ki az ötöslottó-sorsoláson:
- 18 (tizennyolc)
- 27 (huszonhét)
- 57 (ötvenhét)
- 72 (hetvenkettő)
- 85 (nyolcvanöt)
Joker: 940808
A héten a Jokeren nem született telitalálat, a jövő héten 75 millió forintért lehet játszani. Az ötöslottón ugyancsak nem sikerült senkinek sem eltalálnia az összes nyerőszámot, így a jövő heti várható főnyeremény 780 millió forint lesz.
Ide kattintva lehet megnézni a hatoslottó legutóbbi, csütörtökön kihúzott nyerőszámait.