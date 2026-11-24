Nagy változás történt az OTP Bank készpénzfelvételi szabályaiban: a bank november 16-án eltörölte a forintot kiadó automatáira vonatkozó használati díjat a hazai kibocsátású bankkártyák esetében. Azaz, nem számítanak fel külön ATM-használati díjat azoknak, akik más magyar bank által kibocsátott bankkártyával vesznek fel forintot az automatáikból. Ehhez sem előzetes regisztrációra, sem nyilatkozatra nincs szükség, az említett nap óta automatikusan érvényes minden tranzakcióra.

Ingyenes készpénzfelvétel az OTP-nél: mutatjuk, hogyan!

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Ingyenes készpénzfelvétel az OTP-nél: mutatjuk, hogyan!

A Hóvége felhívta rá a figyelmet, bár az OTP elengedi a saját díját, ez nem jelenti azt, hogy a tranzakció minden esetben teljesen költségmentes.

A díjmentesség ugyanis kizárólag az OTP által felszámított ATM-használati díjra vonatkozik, az ügyfél saját bankja a számlacsomag feltételeinek megfelelően továbbra is felszámíthat költséget az idegen automatából történő készpénzfelvételért.

Az ATM-használati díj eltörlése nem azonos a jogszabályban biztosított díjmentes készpénzfelvétellel: utóbbi lehetőség alapján a feltételeknek megfelelő, 16 év feletti, magyarországi lakóhellyel rendelkező számlatulajdonosok havonta legfeljebb két alkalommal, összesen 300 ezer forintig vehetnek fel készpénzt díjmentesen. Ehhez viszont előzetesen nyilatkozni kell a számlavezető banknál, személyesen vagy pedig az elektronikus banki felületen. A hónap 20. napjáig leadott nyilatkozat alapján a kedvezmény a következő hónaptól vehető igénybe.

Lényeges szabály az is, hogy a kedvezmény egyszerre kizárólag egyetlen forintalapú bankszámlához kapcsolható. Amennyiben a felvett összeg meghaladja a 300 ezer forintot vagy a két alkalmat, akkor a bank a keret feletti részre már felszámíthatja az általános költségeket.

Módosult az euró-ATM-eknél is az OTP-s pénzfelvétel feltételrendszere. Azok számára, akik nem az OTP által kibocsátott bankkártyát használnak, mostantól ATM-használati díjat számítanak fel a külföldi valuta felvétele során, ugyanakkor az egy tranzakció során felvehető összeg 300 euróról 500 euróra emelkedett. Az OTP saját bankkártyáival végrehajtott tranzakcióknál nem történt változás: ezeknél továbbra is az automata készpénzkészlete, illetve az egyszerre kiadható legfeljebb 40 bankjegy befolyásolja a kiadott összeget.