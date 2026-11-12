Több ezer forintot kaphatunk vissza, ha bankkártyával vásárolunk: ezt kell beállítani hozzá

"Vásárolok és még én kapok pénzt?" – alighanem erre mondják, hogy túl szépen hangzik, hogy igaz legyen, a valóság azonban az, hogy tényleg kaphatunk vissza pénzt, ha bankkártyával vásárolunk. Igaz, van pár megkötés. Az első és legfontosabb: OTP-ügyfélnek kell lennünk és a pénzintézet bankkártyájával kell vásárolnunk – méghozzá nem akárhol, hanem a kijelölt partnercégeknél. De még ekkor sem jár vissza pénz automatikusan! Mutatjuk, mi az a pár egyszerű lépés, amit mindenképp meg kell tennünk, hogy a hó végén jöjjön egy kis pluszpénz a vásárlásaink után. Illetve nem is olyan kicsi: több ezer forintról beszélünk.

Pénzt kapunk vissza, ha OTP-s kártyával vásárolunk – de sajnos nem automatikusan

Fotó: sergey kolesnikov / Shutterstock

Pénzt kaphatunk vissza, ha OTP-s bankkártyával vásárolunk

A kedvezményprogram lényege, hogy a vásárlások bizonyos százalékát visszakaphatjuk. A visszatérített összegnek ráadásul nincs felső limitje – igaz, az egyes üzletekben lehetben korlátozások. Fontos tudni: nem arról van szó, hogy valamilyen terméket vagy szolgáltatást olcsóbban kapunk meg, hanem arról, hogy az összegyűjtött visszajáró összeget a bank a következő hónap elején jóváírja a számlánkon.

És akkor a lényeg! A program díjmentes. Egyszerűen meg kell nyitnunk a MobilBankot vagy az InternetBankot, és ott a Kedvezmények menüpontban regisztrálni, majd ezt követően aktiválni a nekünk tetsző ajánlatokat. Itt egyébként az a legbiztosabb, ha aktiváljuk azonnal az összes ajánlatot – ez nem jár semmi kötelezettséggel, pláne nem költséggel, azonban így biztosítjuk, hogy még véletlenül sem csúszunk le egyetlen visszajáró forintról sem.

A közel 100 partnerüzlet listáját, valamint a pontos kedvezményeket ugyancsak a MobilBankban lehet megnézni – írja a Hóvége oldala.