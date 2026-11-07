A tér, ami valójában máig nem is létezik: retró fotókon az Ötvenhatosok tere története

Az Ötvenhatosok tere, vagy ahogy a rendszerváltás előtt ismerte mindenki, a Felvonulási tér igen különleges képződmény. Egyrészt mindenki tudja, mi az és hol van, másrészt valójában senki sem, hiszen nem tisztázott pontosan, a Városliget mellett mekkora területet is hívunk így. Van, aki szerint csak a Városligeti fasorral szemben fekvő téglalap alapú területet nevezi így, ahol az 1956-os emlékmű áll, míg más szerint a Városliget mellett az Ajtósi Dürer sortól egészen a Műcsarnbok mellett húzódó területig Ötvenhatosok teréről beszélhetünk. Nem véletlen a "zavar az erőben": hivatalosan ugyanis nem is létezik. Budapest hivatalos közterület-jegyzékében (a legfrissebb, október 13-ai dátummal ellátottig bezárólag) ugyan szerepel egy Ötvenhatosok tere, ám az nem cikkünk tárgya, hanem a XIX. kerületben található, nem messze a Bozsik Arénától.

Retró fotón a mai Ötvenhatosok tere

Fotó: Fortepan

A terület Rákosiék korában vált térré, előtte nem is igazán volt itt semmi. Eredetileg eleve a város szélének számított a Városliget területe, régebben azon túl nem is igazán voltak házak. A városi polgárság járt erre a környékre kikapcsolódni. A terület mégis igen korán összekapcsolódott a politikával: 1890-ben már itt szerveztek május elsejei demonstrációt, az 1950-es évektől kezdve pedig a rendszerváltásig ez a terület volt a nagy népünnepélyek (április 4, május 1., augusztus 20., november 7.) helyszíne.

A tér fontos szerepet játszott az '56-os forradalomban is, melynek gyújtópontjában a Sztálin-szobor ledöntése állt - emlékeztet cikkében a We Love Budapest cikke.

Talán kevesebben tudják, de a térrel a hatalomnak nagy tervei voltak a hatvanas évektől kezdve: hangversenytermet, ifjúsági központot terveztek ide, sőt, a Nemzeti Színház is átkerülhetett volna a térre - mindebből azonban végül semmi sem valósult meg. A terület arculatának átalakulását végül csak a rendszerváltás utáni idők, kiváltképp az utóbbi 25 év hozta el.

Retró fotókon az Ötvenhatosok tere, vagy ahogy régen ismerték, a Felvonulási tér

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