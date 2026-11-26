Újabb videófelvételt osztott meg a Fővárosi Állat- és Növénykert a közelmúltban született nagymacskákról. A párduckölykök napról napra ügyesebbek, fejlődésük pedig egyre több feladatot ad anyjuknak.
Egyre aktívabbak a Fővárosi Állat- és Növénykertben született párduckölykök, amelyek már önállóan is próbálkoznak a járással. A két kölyök és anyjuk, Banu még jó ideig a belső tér melegében és biztonságában marad – közölte az állatkert Facebook-oldalán.
Egyre ügyesebben járnak a párduckölykök
A kölykök egyre gyakrabban indulnak felfedezőútra, így anyjuknak is egyre több feladata akad. Az állatkert beszámolója szerint gyakran előfordul, hogy mire Banu az egyik kölykét visszaviszi a helyére, a másik már útnak indul.
A budapesti állatkert kölykei egyelőre még a járást gyakorolják, de napról napra ügyesebben mozognak.
A párducok vakon születnek, szemük nagyjából egyhetes korukban nyílik ki, két-három hetesen pedig már az önálló járással is próbálkoznak. A kezdeti bizonytalan lépéseket idővel magabiztosabb mozgás, később futkározás, mászás és játékos birkózás váltja fel.