Egyre aktívabbak a Fővárosi Állat- és Növénykertben született párduckölykök, amelyek már önállóan is próbálkoznak a járással. A két kölyök és anyjuk, Banu még jó ideig a belső tér melegében és biztonságában marad – közölte az állatkert Facebook-oldalán.

A párduckölykök már önállóan is próbálkoznak a járással

Fotó: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert

Egyre ügyesebben járnak a párduckölykök

A kölykök egyre gyakrabban indulnak felfedezőútra, így anyjuknak is egyre több feladata akad. Az állatkert beszámolója szerint gyakran előfordul, hogy mire Banu az egyik kölykét visszaviszi a helyére, a másik már útnak indul.

A budapesti állatkert kölykei egyelőre még a járást gyakorolják, de napról napra ügyesebben mozognak.