Bruttó kétmillió forintért nyitná meg Siófok önkormányzata a Kiss Szilárd Sportcsarnok melletti parkolót szalagavatók, ballagások és más közcélú rendezvények idejére. A döntés komoly vitát váltott ki, mert korábban még arról volt szó, hogy a szalagavatók idején ingyenesen használható lenne a terület – írja a Sonline.

Siófoki sportcsarnok: kétmilliót kér a város a parkoló bérleti díjáért.

Fotó: SKC-sportkomlexum.hu

Tavaly már komoly gondot okozott a lezárt parkoló

A sportcsarnok tulajdonosa, a Siófoki Kézilabda és Tenisz Club Kft. 2025 őszén felmondta a várossal kötött üzemeltetési megállapodást.

Az önkormányzat ezt követően birtokba vette és lezárta a saját tulajdonában lévő parkolót.

A cég birtokvédelmi eljárást kezdeményezett a kaposvári jegyzőnél, aki részben helyt adott a kérelemnek. Az önkormányzatnak biztosítania kellett a sportcsarnok utcafront felőli megközelítését, a parkoló lezárását azonban fenntarthatta.

A tavaly decemberi szalagavatókat így is megtartották, az érkezőknek azonban a környező utcákban, sok esetben az árokparton kellett parkolóhelyet keresniük.

A polgármester szerint a sportcsarnok tulajdonosa ajánlotta a kétmilliós összeget

Lengyel Róbert polgármester Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a bruttó kétmillió forintos összeget Fodor János, a sportcsarnokot tulajdonló cég ügyvezetője ajánlotta fel egy február 4-i levélben.

Az önkormányzat október 28-i levelében ennek alapján közölte: a parkolót az előzetesen megfizetett díj ellenében, eseti jelleggel megnyitnák iskolai ünnepségekre és más közcélú rendezvényekre.

Mérkőzések és például táncversenyek idején azonban továbbra sem biztosítanák a használatát.

A polgármester szerint Fodor János válaszában az szerepelt, hogy a szalagavatók, más iskolai rendezvények és egyes utánpótlás kézilabda-mérkőzések esetében ingyenes parkolást kérnek, három másik rendezvényért viszont fizetnének.

A Facebookon közben az váltott ki felháborodást, hogy korábban még ingyenes parkolónyitásról volt szó a szalagavatók idején. Egy bejegyzés szerzője kétórás használattal számolva azt írta: így óránként egymillió forintba kerülne a parkoló.

Siófokon tehát olcsóbb egy egész sportcsarnokot kibérelni, mint mellette leparkolni

– fogalmazott.