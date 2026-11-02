Rejtélyes kék szennyeződés jelent meg egy tatabányai patakban - helyszíni fotók, videó

Szokatlan látvány fogadta a szakembereket Tatabányán: élénk kék színűre változott egy patak vize az ipari park területén. A szennyeződés továbbterjedésének megakadályozására több gátat is építettek, a védekezésben pedig egy közeli gyár munkatársai is részt vettek. A szennyezés akár a tatai Öreg-tavat is elérhette volna.

Élénk kék szennyeződés jelent meg az ipari parkban lévő patakban, megkezdték a védekezést.

Fotó: GDV / Kemma.hu

Több gáttal próbálták megállítani a kék színű szennyeződést

A Kemma.hu olvasói bejelentés alapján hétfő reggel érkezett a helyszínre, ahol a Han folyó utca és a Budai út kereszteződésének közelében lévő patakban jól látható volt a szokatlan elszíneződés. A víz hosszabb szakaszon is élénk kék színben pompázott.

Fotó: GDV / Kemma.hu

A vízügyi szakemberek már péntek délután értesültek a szennyeződésről, és megkezdték a védekezést. Elsődleges céljuk az volt, hogy megakadályozzák a szennyezett víz továbbjutását az Által-éren keresztül a tatai Öreg-tóba.

Szombaton két, fóliából kialakított torlaszt építettek a patak medrében, a hétvégi esőzések azonban megnehezítették a munkát. A megnövekedett vízmennyiség miatt újabb intézkedésekre volt szükség:

hétfő reggel műanyag raklapokból is gátat emeltek, a korábbi torlaszoktól valamivel távolabb.

Ez azonban még nem jelentett végleges megoldást. A szakemberek földmunkagépeket is vártak a helyszínre, hogy földből épített torlasszal erősítsék meg a védelmi rendszert, és megakadályozzák, hogy a szennyezett víz a gátak mellett jusson tovább.

Élénk kék színű szennyeződés került a tatabányai patakba.

Fotó: GDV / kemma.hu

Az Öreg-tavat is veszélyeztethette a szennyezés

A védekezésnek különösen nagy jelentősége volt, hiszen a terület vízfolyásai az Által-ér vízrendszeréhez kapcsolódnak, amely a tatai Öreg-tóba vezeti a vizét, majd a Duna felé folytatódik. A szennyeződés továbbterjedése így jóval nagyobb területet is érinthetett volna.

Az ipari park területén a vízügyi szakemberek és egy feltehetően érintett közeli gyár munkatársai is a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásán dolgoztak.

Fotó: GDV / Kemma.hu

A Kemma.hu helyszíni tapasztalatai szerint a szakembereknek sikerült feltartóztatniuk a szennyeződést. Ottjártukkor a kékes színű víz továbbjutását már megakadályozták, a vízügy és a közeli gyár munkatársai pedig tovább dolgoztak a védekezésen.

Fotó: GDV / Kemma.hu

A Kemma.hu megkereste a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot, valamint a feltételezetten érintett gyárat is. Azt szeretnék megtudni, milyen anyag kerülhetett a vízbe, honnan származhat a szennyeződés, és milyen intézkedéseket tettek a környezet védelmében.