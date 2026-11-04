Patkányok ezrei bukkantak elő a panelházak alól egy magyar városban

Csőtörés miatt hívtak szakembereket egy Békés megyei városban, ám csakhamar kiderült, a probléma nagyobb, mint azt kezdetben gondolták. Ahogy ugyanis elkezdték felbontani a több tömbházat összekötő betonburkolatot, patkányok ezreire bukkantak a betonlapok alatt. A rágcsálók tömege láttán még a sokat tapasztalt szakemberek is frászt kaptak.

Patkányok tömegei bukkantak elő egy csőtörést követően / Fotó: Illusztráció/Unsplash

Patkányok tömegei bukkantak elő egy csőtörést követően

A Beol szerint ezután a békéscsabai patkányvadászokat riasztották a helyszínre, a segítségnyújtás azonban nem valósulhatott meg: a beton alatt húzódó járatok ugyanis olyan veszélyesnek és átláthatatlannak tűntek, hogy nem merték megkockáztatni az állatok - görény vagy terrier -, bevetését sem. A szakemberek úgy vélték, olyan mélyre vagy veszélyes szakaszokra juthatnának, ahonnan már nem tudnának biztonságosan visszatérni.

A jelenlegi helyzet kialakulása egy régi, már üzemen kívül helyezett cső meghibásodásához vezethető vissza, amelyet annak idején nem távolítottak el, hanem lezártak, és új vezetéket építettek be helyette. A lezárás viszont idővel meggyengülhetett, a fémdugón a korrózió és a patkányok rágása is nyomot hagyott, a kialakult rés pedig átjárót nyithatott a rágcsálóknak. A feltételezések szerint ezen keresztül juthattak fel a csatornahálózat felől a lakóépületek alatti területre, majd a sóderes feltöltést szétfúrva kiterjedt fészket alakítottak ki.

Különösen aggasztó az, hogy szakemberek szerint a járatok jelentős része nehezen áttekinthető, a betoncsatorna pedig szinte teljesen megtelhetett sóderrel. A lakók szempontjából az ad okot az aggodalomra, hogy a rágcsálók a beton alatt rejtőzhetnek, miközben a felszínen élők ebből szinte semmit sem érzékelnek. Jelenleg a patkányok pontos számát sem lehet tudni: ezt alapos felmérés után lehet megállapítani.