Patkányinvázió Budapesten? Meglepő választ adott a Fővárosi Önkormányzat az Origónak

A napokban több olvasói jelzés is érkezett az Origóhoz arról, hogy egyre nagyobb számú patkányészlelés történik Budapest-szerte. Megkérdeztük a fővárosi önkormányzatot a helyzetről, arról is, hogy ők is több, ilyen jellegű bejelentést fogadnak-e, és megtudakoltuk azt is, mi lehet az oka a jelenségnek, illetve miként tudják felvenni a harcot a rágcsálóinvázióval.
Válaszukban azt írták, jelenlegi tapasztalataik alapján a tavalyi évhez képest nagymértékben csökkent a lakossági bejelentések száma, ezzel párhuzamosan a patkányaktivitás, illetve a patkánypopuláció nagysága is mérséklődött. Hozzátették: ez szakmai szempontból azt mutatja, hogy a szervezett, folyamatos és célzott patkánymentesítési tevékenység eredményes.
A Fővárosi Önkormányzat fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a patkány rendkívül alkalmazkodóképes faj, amely a környezeti változásokra, a rendelkezésre álló táplálékra, búvóhelyekre és az alkalmazott védekezési módszerekre is gyorsan reagál. Az Országos Népegészségügyi Intézet (korábban Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ) szakmai tájékoztatója szerint a városi környezet különösen kedvező lehet a vándorpatkány számára, amely több száz métert is képes megtenni táplálékért, járatrendszere pedig gyakran összefügg a városi csatornahálózattal.
Rengeteg körülmény befolyásolja a patkányok számát a városokban
A rágcsálók elszaporodása szempontjából problémásak lehetnek a nem megfelelő hulladékkezeléssel érintett területek, az illegális hulladéklerakók, elhanyagolt ingatlanok és telkek, élelmiszerrel és szerves hulladékkal érintett komposztálók, valamint egyes üzemi, ipari és raktározási területek. Tekintettel arra, hogy Budapest jelentős csatornahálózattal és zöldterülettel rendelkezik, valamint mind a 23 kerületben eltérőek a természeti adottságok, ezért az egyes kerületekben tapasztalt patkányfertőzöttség eltérő.
A helyzetet hosszabb távon az éghajlati változások is befolyásolják. A melegebb őszök és az enyhébb telek következtében a populáció természetes visszaesése mérséklődhet, a szaporodási aktivitás hosszabb ideig fennmaradhat.
Mint írták, további szakmai kihívást jelent az alkalmazható rágcsálóirtó szerek és hatóanyagok folyamatos, európai szintű korlátozása, valamint a rezisztencia kialakulásának veszélye. Ezért Budapest Főváros Önkormányzata a patkánymentesítési tevékenység keretében vizsgáltatta az ellenálló képesség meglétét a rágcsálókban.
Megítélésük szerint a hosszú távú mentesítés nem alapulhat kizárólag egyetlen hatóanyagon vagy módszeren, és a populáció folyamatos nyomon követése, megfigyelése minden alkalmazott készítmény esetén fontos feladat, amely nagyban hozzájárul a probléma időben történő felismeréséhez és a szükséges beavatkozások megtételéhez.
A tapasztalatok szerint a sikeres védekezés alapja nem pusztán az irtószer kihelyezése, hanem egy egységes, szervezett és folyamatosan ellenőrzött mentesítési rendszer működtetése.
Közölték: a fent részletezett tapasztalatok alapján Budapest Főváros Önkormányzata új alapokra helyezte a rágcsálómentesítést: erős hangsúlyt fektet a megelőzésre és a célzott beavatkozásokra, valamint a tevékenység folyamatos felügyeletére. Ennek része a lakossági bejelentések gyors kivizsgálása, a fertőzöttség és a gócpontok pontos feltárása, a célzott kezelés, a kihelyezett irtószerek rendszeres ellenőrzése, valamint – szükség esetén – a technológia és az alkalmazott hatóanyag módosítása.
Ugyanilyen fontos a csatornahálózat, a közterületek és a problémás magán-, üzemi vagy ipari területek közötti összefüggések felismerése. A közszolgáltató a patkányészlelési bejelentések kezelésén és a folyamatosan felügyelt gócpontokon felül célzott rágcsálóirtási programot is tervez, amely hozzájárulhat a felszíni patkányfertőzöttség további csökkentéséhez, valamint a csatornahálózat állapotának és üzembiztonságának hosszú távú megőrzéséhez.
A lakosság is sokat tehet a patkányok számának visszaszorítása érdekében
Jelezték továbbá, hogy folyamatban van a komposztálási lehetőségek, illetve a szemétlerakás szakmai vizsgálata is, emellett más közszolgáltatóval együttműködve a komposztládák utólagos behálózása (patkánybiztossá tétele) folyamatosan megvalósul.
Közleményük végén felhívták a figyelmet, hogy magánemberként, ingatlantulajdonosként is sokat tehetünk a rágcsálók számának visszaszorítása érdekében. Legfontosabb az ingatlanok rendezett, rendszeresen takarított, hulladéktól és felesleges lomoktól mentes állapota. Különösen fontos, hogy az élelmiszer-hulladék, illetve a kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása rendszeresen és rendezetten megtörténjen.
A fővárosiak, ha rágcsálót észlelnek, a bejelentést a Budapest.hu online felületén tehetik meg, ezt követően a Budapesti Közművek szakemberei 48-72 órán belül elvégzik a mentesítést.