Patkányinvázió Budapesten? Meglepő választ adott a Fővárosi Önkormányzat az Origónak

A napokban több olvasói jelzés is érkezett az Origóhoz arról, hogy egyre nagyobb számú patkányészlelés történik Budapest-szerte. Megkérdeztük a fővárosi önkormányzatot a helyzetről, arról is, hogy ők is több, ilyen jellegű bejelentést fogadnak-e, és megtudakoltuk azt is, mi lehet az oka a jelenségnek, illetve miként tudják felvenni a harcot a rágcsálóinvázióval.

A budapestiek szerint egyre több patkány szaladgál az utcákon, a fővárosi önkormányzat másként látja a helyzetet

(Fotó: illusztráció/Pexels)

Válaszukban azt írták, jelenlegi tapasztalataik alapján a tavalyi évhez képest nagymértékben csökkent a lakossági bejelentések száma, ezzel párhuzamosan a patkányaktivitás, illetve a patkánypopuláció nagysága is mérséklődött. Hozzátették: ez szakmai szempontból azt mutatja, hogy a szervezett, folyamatos és célzott patkánymentesítési tevékenység eredményes.

A Fővárosi Önkormányzat fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a patkány rendkívül alkalmazkodóképes faj, amely a környezeti változásokra, a rendelkezésre álló táplálékra, búvóhelyekre és az alkalmazott védekezési módszerekre is gyorsan reagál. Az Országos Népegészségügyi Intézet (korábban Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ) szakmai tájékoztatója szerint a városi környezet különösen kedvező lehet a vándorpatkány számára, amely több száz métert is képes megtenni táplálékért, járatrendszere pedig gyakran összefügg a városi csatornahálózattal.

Rengeteg körülmény befolyásolja a patkányok számát a városokban

A rágcsálók elszaporodása szempontjából problémásak lehetnek a nem megfelelő hulladékkezeléssel érintett területek, az illegális hulladéklerakók, elhanyagolt ingatlanok és telkek, élelmiszerrel és szerves hulladékkal érintett komposztálók, valamint egyes üzemi, ipari és raktározási területek. Tekintettel arra, hogy Budapest jelentős csatornahálózattal és zöldterülettel rendelkezik, valamint mind a 23 kerületben eltérőek a természeti adottságok, ezért az egyes kerületekben tapasztalt patkányfertőzöttség eltérő.

A helyzetet hosszabb távon az éghajlati változások is befolyásolják. A melegebb őszök és az enyhébb telek következtében a populáció természetes visszaesése mérséklődhet, a szaporodási aktivitás hosszabb ideig fennmaradhat.

Mint írták, további szakmai kihívást jelent az alkalmazható rágcsálóirtó szerek és hatóanyagok folyamatos, európai szintű korlátozása, valamint a rezisztencia kialakulásának veszélye. Ezért Budapest Főváros Önkormányzata a patkánymentesítési tevékenység keretében vizsgáltatta az ellenálló képesség meglétét a rágcsálókban.