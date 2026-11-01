Jegy hiányában az ellenőrzéskor emelt összegű, a menetdíj megtérítésén felül jelenleg még 25 ezer, november 2-tól már 30 ezer forintos pótdíjat kell fizetni - közölte a MÁV-csoport, amely arra is felhívta a figyelmet, hogy az utasok Budapest elővárosában bevezetett kötelező jegyelővételi zónába tartozó állomásokról indulva még felszállás előtt váltsák meg menetjegyüket, illetve – ha az utazáshoz szükséges – helyjegyüket is.

Rossz hír a bliccelőknek: magasabb pótdíj jön holnaptól Fotó: Facebook/MÁV

Az érintett állomásokon és megállóhelyeken bármely vonatra tehát csak előre megváltott menetjeggyel lehet felszállni

– írták a közleményben, hangsúlyozva:

Ugyanezen díjtételekkel szabható ki pótdíj az utazási feltételek megszegésekor, például fedélzeten vagy állomáson történő dohányzás, illetve a járművek beszennyezése esetén is.

Az autóbuszos utazásnál a helyszínen, illetve három munkanapon belül, valamint a HÉV-en a két munkanapon belül befizetett pótdíj összege is emelkedik, 12 ezer forintról 15 ezer forintra nő.

A két éve, hosszú türelmi idővel bevezetett kötelező jegyelővételi szabály Budapest elővárosában az alábbi vonalszakaszok valamennyi állomását és megállóhelyét érinti:

a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,

a Nyugati pályaudvar, illetve Rákos és Esztergom,

a Déli pályaudvar, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,

a Déli és Pusztaszabolcs,

a Nyugati és Szob,

a Nyugati és Veresegyház, Vác,

a Keleti és Hatvan,

a Nyugati és Cegléd, Szolnok,

a Keleti és Nagykáta, továbbá

a Nyugati és Pestszentimre között.

A MÁV-csoport azt javasolja, hogy az utasok már indulás előtt ellenőrizzék, hogy megváltották-e a teljes útvonalra érvényes menetjegyet, szükség van-e helyjegyre, a menetjegy és/vagy a helyjegy a megfelelő vonatra és időpontra szól-e, a jegy vagy bérlet érvényes-e az utazás teljes időtartamára.

A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy amennyiben az állomáson nem működik jegykiadó automata vagy nem üzemel pénztár, a menetjegy online is megvásárolható a MÁVPlusz mobilalkalmazásában vagy a www.jegy.mav.hu oldalon. Fontos azonban, hogy a vásárlásnak még a felszállás előtt meg kell történnie.