Rossz hír a bliccelőknek: magasabb pótdíj jön holnaptól

Jegy hiányában az ellenőrzéskor emelt összegű, a menetdíj megtérítésén felül jelenleg még 25 ezer, november 2-tól már 30 ezer forintos pótdíjat kell fizetni - közölte a MÁV-csoport, amely arra is felhívta a figyelmet, hogy az utasok Budapest elővárosában bevezetett kötelező jegyelővételi zónába tartozó állomásokról indulva még felszállás előtt váltsák meg menetjegyüket, illetve – ha az utazáshoz szükséges – helyjegyüket is.
Az érintett állomásokon és megállóhelyeken bármely vonatra tehát csak előre megváltott menetjeggyel lehet felszállni
– írták a közleményben, hangsúlyozva:
Ugyanezen díjtételekkel szabható ki pótdíj az utazási feltételek megszegésekor, például fedélzeten vagy állomáson történő dohányzás, illetve a járművek beszennyezése esetén is.
Az autóbuszos utazásnál a helyszínen, illetve három munkanapon belül, valamint a HÉV-en a két munkanapon belül befizetett pótdíj összege is emelkedik, 12 ezer forintról 15 ezer forintra nő.
A két éve, hosszú türelmi idővel bevezetett kötelező jegyelővételi szabály Budapest elővárosában az alábbi vonalszakaszok valamennyi állomását és megállóhelyét érinti:
- a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,
- a Nyugati pályaudvar, illetve Rákos és Esztergom,
- a Déli pályaudvar, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,
- a Déli és Pusztaszabolcs,
- a Nyugati és Szob,
- a Nyugati és Veresegyház, Vác,
- a Keleti és Hatvan,
- a Nyugati és Cegléd, Szolnok,
- a Keleti és Nagykáta, továbbá
- a Nyugati és Pestszentimre között.
A MÁV-csoport azt javasolja, hogy az utasok már indulás előtt ellenőrizzék, hogy megváltották-e a teljes útvonalra érvényes menetjegyet, szükség van-e helyjegyre, a menetjegy és/vagy a helyjegy a megfelelő vonatra és időpontra szól-e, a jegy vagy bérlet érvényes-e az utazás teljes időtartamára.
A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy amennyiben az állomáson nem működik jegykiadó automata vagy nem üzemel pénztár, a menetjegy online is megvásárolható a MÁVPlusz mobilalkalmazásában vagy a www.jegy.mav.hu oldalon. Fontos azonban, hogy a vásárlásnak még a felszállás előtt meg kell történnie.
Így változik a pótdíj, a jegy nélkül utazóknak többet kell fizetniük
A kötelező jegyelővételi zónában jegy nélkül felszálló utas a vonaton ma még 25 ezer forintos pótdíj megfizetése mellett vásárolhat menetjegyet, illetve helyjegyet. A pótdíj a helyszínen vagy harminc napon belül november 2-tól már 30 ezer forintra emelkedik. Természetesen emellett a megállapított menetdíjat is ki kell fizetni. A harminc napon túli befizetés esetén előírt 50 ezer forintos pótdíj összege nem változik.
November 2-tól a valamennyi helyközi vasúti, HÉV- és buszjáraton az eddigi 25 ezerről 30 ezer forintra nő az emelt összegű pótdíj. Ezzel a pótdíjfizetési kötelezettséggel kell számolni például kedvezmény jogosulatlan igénybevétele esetén, a vonaton vagy helyközi autóbuszon kiszabott pótdíj 3 munkanapon túli, HÉV-en 2 munkanapon túli befizetésekor, illetve az utazási feltételek megszegésekor is (dohányzási tilalom megszegése, jármű beszennyezése stb.)
Aki a kiszabott pótdíjat a menetrend szerinti Volán-járatokon a helyszínen, illetve 3 munkanapon belül, a HÉV-en a helyszínen, illetve 2 munkanapon belül befizeti, az a 30 ezer forint helyett november 2-ától 15 ezer forintot kell csak fizessen.
A HÉV esetében a pótdíjazás napján vásárolt bérlet utólagos bemutatási díja is emelkedik, 6.500 forintról 7.500 forintra.
Ugyanakkor nem változnak a pótdíjak a tram-train járatokon.
A pótdíj az utólagos bemutatás díjára vonaton, 2600 forintra, buszon 2500 forintra csökkenthető, ha az utas tizenöt napon belül a pénztárban bemutatja az ellenőrzés időpontjában az adott utazásra érvényes menetjegyét, bérletét – ideértve az utazás napján megvásárolt bérletet is – vagy utazásra jogosító igazolványát. Az előzetes helyjegyvásárlási kötelezettség a kísérő nélkül utazó, fogyatékossággal élő személyekre is vonatkozik - áll a Máv-csoport közleményében.
Az év első kilenc hónapjában a HÉV-járatokon 5.300 esetben róttak ki pótdíjat kollégáink, amelyből közel 53,5 millió forint bevétel keletkezett. A vonatokon közel 14.700, a buszokon több mint 14.500 pótdíjazási ügyet rögzítettünk ebben az időszakban, a pótdíjbevétel vasúton 88,5 millió forint, autóbuszon 97 millió forint volt. A pótdíjazás leggyakoribb okai közé tartozik a menetjegy vagy bérlet hiánya, a kedvezményre való jogosultság igazolásának elmaradása, valamint az, ha az utas nem tudja igazolni, hogy a jegy vagy bérlet az ő tulajdonában van. Ezek azonban egyszerűen orvosolhatók – egy kis odafigyeléssel elkerülhető a jelentős többletkiadás!
A díjtételekről a legújabb menetdíjtáblázatban lehet tájékozódni, míg a kötelező jegyelővételi zónába tartozó állomások teljes listája és a részletes tájékoztató a MÁV-csoport weboldalán érhető el.