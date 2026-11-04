ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
semmelweis egyetem

Súlyos rágcsálószennyezettség a Semmelweis Egyetem konyháján: több helyiséget is lezárt a hatóság

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Jelentős rágcsálószennyezettséget és súlyos higiéniai problémákat találtak a hatósági ellenőrök a Semmelweis Egyetem Balassa utcai főzőkonyháján. A Pest Megyei Kormányhivatal három helyiség használatát felfüggesztette. Az egyetem szerint a betegellátás zavartalan, megbetegedésről nem tudnak, a felelősséget pedig az étkeztetést végző cégre hárítják.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
semmelweis egyetemállapotkonyha

A Pest Megyei Kormányhivatal október 12-i helyszíni ellenőrzésén jelentős rágcsálószennyezettséget és általános higiéniai hiányosságokat állapított meg a Semmelweis Egyetem Balassa utcai főzőkonyháján. A hatóság még aznap három helyiség használatát függesztette fel: a gluténmentes konyháét, az a la carte expediálóét, valamint azt a helyiséget, ahol a kisebb étkezésekhez szükséges krémeket készítik.

rágcsáló
Illusztráció: rágcsálók szennyezettsége miatt függesztették fel három helyiség használatát a Semmelweis Egyetem konyháján.
Fotó: Pexels

A Telex egy olvasói jelzés után kereste meg az egyetemet és a kormányhivatalt, amelyek megerősítették az információkat.

Rágcsálók lepték el a Semmelweis Egyetem konyháját

A főzőkonyhát a Gasztvitál-cégcsoport üzemelteti, amely 2024-ben vette át az egyetem étkeztetését. A vállalat a Balassa utcai konyha és étterem mellett a Pető András Kar éttermét, valamint az Elméleti Orvostudományi Központ büféjét is működteti.

Naponta átlagosan kétezer adag ételt készít a betegeknek, emellett mintegy ezer egyetemi dolgozó ebédjéről is gondoskodik.

A három helyiségre vonatkozó korlátozás addig marad érvényben, amíg az üzemeltető nem igazolja a feltárt hiányosságok megszüntetését. A cég ellen hatósági eljárást is indítottak.

Az egyetem a szolgáltatóra hárítja a felelősséget

A Semmelweis Egyetem közlése szerint a részleges lezárás nem érinti a klinikai étkeztetést és a betegellátást. Hozzátették, hogy 

sem az intézmény, sem a kormányhivatal nem tud olyan megbetegedésről vagy fertőzésről, amely összefüggésbe hozható a konyha higiéniai állapotával.

Mint írják, az intézmény a felelősséget az üzemeltetőre hárítja. 

Az egyetem a jegyzőkönyv október 13-i kézhezvétele után azonnali hatállyal felszólította a Gasztvitált a szerződésszegő állapot megszüntetésére. Emellett a vizsgálat óta a korábbinál gyakoribb, napi belső minőségellenőrzést végeznek a konyhán.

A szolgáltatóval kötött határozott idejű szerződés hamarosan lejár. Az új közbeszerzési eljárást az egyetem tájékoztatása szerint várhatóan még az idén kiírják.

A konyhai higiénia és az élelmiszer-biztonság nemcsak a nagykonyhákban, hanem az otthoni ételkészítés során is kiemelten fontos. Sokan például azt gondolják, hogy a húsok leöblítésével csökkenthetik a fertőzésveszélyt, ám ezzel éppen ellenkező hatást érhetnek el.

 

Szóljon hozzá!