Rendőrségi intézkedés bénította meg egy nemzetközi vonat indulását Budapesten

Mi történt a Keleti pályaudvaron?

Miért nem indult el a reggeli Railjet?

Melyik nemzetközi vonatjárat maradt ki?

Rendőrségi intézkedés miatt nem indulhatott el egy nemzetközi vonat november 10-én, kedden reggel a budapesti Keleti pályaudvarról. A Railjet járatának kimaradása mögött a vonaton történt feltételezett bűncselekmény állhatott, amely miatt az utasok csak egy órával később indulhattak útnak.

Közvetlen Railjettel lehet eljutni Bécsbe és Münchenbe Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból decembertől (illusztráció)

Fotó: MW

Feltörhették a Railjet bisztrókocsiját

A Keleti pályaudvarról 6 óra 30 perckor, Bécsen át a svájci Sargansba induló rjx162-es járatot törölték. A Mávinform hivatalos közleményében rendőrségi intézkedésre hivatkozott, annak pontos okát azonban nem részletezte.

A Mávinform Facebook-bejegyzéséhez érkezett hozzászólások alapján a vonat bisztrókocsiját törhették fel még az indulás előtt, és megkezdődött a keletkezett károk felmérése – írja az iho.hu.

Arról egyelőre nincs információ, hogy pontosan mit vittek el az elkövetők, illetve mekkora anyagi kár keletkezett. A kimaradt járat utasai a következő, 7 óra 30 perckor induló rjx60-as Railjettel folytathatták útjukat Bécs irányába. A várhatóan megnövekedett utasforgalom miatt a vasúttársaság dupla szerelvényt biztosított a későbbi járathoz.

Változik a vonatok menetrendje az egyik legforgalmasabb vasútvonalon – Vitézy Dávid fontos bejelentést tett

Az ország egyik legforgalmasabb vasútvonalán közel 80 szakember dolgozik azért, hogy megszűnjenek a sebességkorlátozások, és csökkenjenek a vonatkésések. A Kőbánya-Kispest állomáson zajló felújítás idején azonban az utasoknak átmeneti menetrendváltozásokra kell készülniük. Erről beszélt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.