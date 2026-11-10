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vonat

Rendőrségi intézkedés bénította meg egy nemzetközi vonat indulását Budapesten

3 órája
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2026. november 10-én különös bűncselekmény gyanúja zavarta meg a Keleti pályaudvar reggeli nyugalmát. A nemzetközi Railjet egyik járata rendőrségi intézkedés miatt nem indulhatott el, miután a szerelvény bisztrókocsiját feltehetően feltörték. Az utasok végül egy órával később, egy másik vonattal indulhattak útnak.
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vonatbűncselekményKeleti pályaudvar
  • Mi történt a Keleti pályaudvaron?
  • Miért nem indult el a reggeli Railjet?
  • Melyik nemzetközi vonatjárat maradt ki?

Rendőrségi intézkedés miatt nem indulhatott el egy nemzetközi vonat november 10-én, kedden reggel a budapesti Keleti pályaudvarról. A Railjet járatának kimaradása mögött a vonaton történt feltételezett bűncselekmény állhatott, amely miatt az utasok csak egy órával később indulhattak útnak.

Railjet vonat a Keleti pályaudvaron. Nagy sebességû vonat.2008.12.14.Fotó: Bohanek Miklós
Közvetlen Railjettel lehet eljutni Bécsbe és Münchenbe Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból decembertől (illusztráció)
Fotó: MW

Feltörhették a Railjet bisztrókocsiját

A Keleti pályaudvarról 6 óra 30 perckor, Bécsen át a svájci Sargansba induló rjx162-es járatot törölték. A Mávinform hivatalos közleményében rendőrségi intézkedésre hivatkozott, annak pontos okát azonban nem részletezte.

A Mávinform Facebook-bejegyzéséhez érkezett hozzászólások alapján a vonat bisztrókocsiját törhették fel még az indulás előtt, és megkezdődött a keletkezett károk felmérése – írja az iho.hu.

Arról egyelőre nincs információ, hogy pontosan mit vittek el az elkövetők, illetve mekkora anyagi kár keletkezett. A kimaradt járat utasai a következő, 7 óra 30 perckor induló rjx60-as Railjettel folytathatták útjukat Bécs irányába. A várhatóan megnövekedett utasforgalom miatt a vasúttársaság dupla szerelvényt biztosított a későbbi járathoz.

Változik a vonatok menetrendje az egyik legforgalmasabb vasútvonalon – Vitézy Dávid fontos bejelentést tett

Az ország egyik legforgalmasabb vasútvonalán közel 80 szakember dolgozik azért, hogy megszűnjenek a sebességkorlátozások, és csökkenjenek a vonatkésések. A Kőbánya-Kispest állomáson zajló felújítás idején azonban az utasoknak átmeneti menetrendváltozásokra kell készülniük. Erről beszélt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.

 

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