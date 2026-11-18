A Ferenczy Múzeumi Centrum önkéntes szerződéses munkatársai, akik egyben a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntesei, a természetvédelmi őrszolgálattal együttműködve végeztek kutatásokat az Ócsai Tájvédelmi Körzetben. A vizsgálatok során több régészeti korszakból származó cserépmaradványokat, egy bronz késpengét, valamint egy 30 darabból álló középkori éremleletet találtak – számolt be róla a DINPI Facebook-oldalán.

A régészeti leletek között középkori érmék és egy bronz késpenge is található

Fotó: Duna-Ipoly Nemzeti Park ( DINPI ) Facebook-oldala

Még több régészeti leletet rejthet a terület

A felfedezés arra utal, hogy a terület régészeti szempontból jelentős lehet, ugyanakkor a lelőhely pontos történetének feltárásához további kutatásokra van szükség.

A szakemberek szerint az előkerült tárgyak jelentősége indokolttá teszi a terület további régészeti vizsgálatát. A kutatások folytatásával újabb részletek derülhetnek ki a hely múltjáról és az ott zajló egykori emberi tevékenységről.

A felfedezés a természetvédelmi és régészeti szakemberek együttműködésének eredménye. A közös munka nemcsak a természeti értékek megóvását, hanem a kulturális örökség feltárását és megismerését is segíti.