A rendőrség 2026. november 16. és 22. között fokozottan ellenőrzi a hazai utakon közlekedő nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat – közölte a police.hu.

Országos rendőrségi ellenőrzés veszi kezdetét. Fotó: Mediaworks

Az akciót az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának Műveleti Csoportja, vagyis a ROADPOL Operational Group éves ellenőrzési terve alapján tartják meg.

Erre összpontosít az országos rendőrségi ellenőrzés

A ROADPOL Truck & Bus elnevezésű akció során a rendőrök elsősorban a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó szabályok betartását vizsgálják.

Kiemelt figyelmet fordítanak a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos előírásokra is. Emellett ellenőrzik a beutazás és a magyarországi tartózkodás jogszerűségét.

A fokozott közúti ellenőrzés az ország teljes területére kiterjed, és november 22-ig tart.