Egyhetes közlekedésbiztonsági akció kezdődik november 16-án Magyarország egész területén. Az országos rendőrségi ellenőrzés elsősorban a nehéz tehergépkocsikra és az autóbuszokra terjed ki.
A rendőrség 2026. november 16. és 22. között fokozottan ellenőrzi a hazai utakon közlekedő nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat – közölte a police.hu.
Az akciót az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának Műveleti Csoportja, vagyis a ROADPOL Operational Group éves ellenőrzési terve alapján tartják meg.
Erre összpontosít az országos rendőrségi ellenőrzés
A ROADPOL Truck & Bus elnevezésű akció során a rendőrök elsősorban a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó szabályok betartását vizsgálják.
Kiemelt figyelmet fordítanak a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos előírásokra is. Emellett ellenőrzik a beutazás és a magyarországi tartózkodás jogszerűségét.
A fokozott közúti ellenőrzés az ország teljes területére kiterjed, és november 22-ig tart.