December elsejétől közúti ellenőrzés esetén a hatóság kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását, ha az még a régi zöld rendszámmal közlekedik – közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM) az MTI-vel.

A plug-in hibrid autók tulajdonosainak legkésőbb 2026. november 30-ig le kell cserélniük járművük zöld rendszámát - Illusztráció

Fotó: Hatlaczki Balázs

Jelezték, hogy a kormányablakok felkészültek az ügyintézési feladatokra, valamennyi rendelkezésre álló, gépjárműügyekkel foglalkozó ügyintézőjükkel fogadják az ügyfeleket.

Az időpontfoglalás nem kötelező.

A rendszámcseréhez a járműtulajdonosok két lehetőség közül választhatnak a közlemény szerint:

Az egyik az átrendszámozás: a jármű új, fehér alapszínű rendszámot kap, ennek díja egy pár rendszámtábla esetén 11 475 forint, a forgalmi engedély cseréje pedig további 6000 forint.

A másik lehetőség a karakterazonos rendszámcsere: a tulajdonos megtarthatja eredeti betű- és számkombinációját, amelyet fehér alapszínű rendszámtáblán gyártanak le. Ennek díja 16 605 forint, és nem szükséges hozzá a forgalmi engedély cseréje. Jelezték, hogy a karakterazonos rendszám legyártása időigényes lehet, ezért különösen azoknak érdemes mielőbb intézkedniük, akik ezt választják.

Az átrendszámozás után pedig a tulajdonosnak gondoskodnia kell arról is, hogy az új rendszámot bejelentse a biztosítónak, az autópálya-matrica esetében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatónak, valamint - ha van - a parkolótársaságnak és lízingelt autó esetén a lízingbeadónak is.

Nem lehet a régi rendszámmal tovább közlekedni

Aki elmulasztja a határidőt, nem közlekedhet tovább a régi rendszámmal, 2026. december 1-jétől az 5N és 5P környezetvédelmi osztályba sorolt, zöld rendszámmal közlekedő járművek már nem vehetnek részt a közúti forgalomban a korábbi rendszámtáblával.

Közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását.

A jármű csak az átrendszámozást követően kerülhet vissza a forgalomba.

A változás nem érinti a tisztán elektromos és a nulla emissziós járműveket. Az 5E és 5Z környezetvédelmi osztályba sorolt autók továbbra is jogosultak a zöld rendszámra, és megmaradnak az ehhez kapcsolódó adó- és illetékkedvezményeik is: többek között a gépjárműadó, a cégautóadó, a visszterhes vagyonátruházási illeték és a regisztrációs adó alóli mentesség.