December elsejétől közúti ellenőrzés esetén a hatóság kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását, ha az még a régi zöld rendszámmal közlekedik – közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM) az MTI-vel.
Jelezték, hogy a kormányablakok felkészültek az ügyintézési feladatokra, valamennyi rendelkezésre álló, gépjárműügyekkel foglalkozó ügyintézőjükkel fogadják az ügyfeleket.
Az időpontfoglalás nem kötelező.
A rendszámcseréhez a járműtulajdonosok két lehetőség közül választhatnak a közlemény szerint:
- Az egyik az átrendszámozás: a jármű új, fehér alapszínű rendszámot kap, ennek díja egy pár rendszámtábla esetén 11 475 forint, a forgalmi engedély cseréje pedig további 6000 forint.
- A másik lehetőség a karakterazonos rendszámcsere: a tulajdonos megtarthatja eredeti betű- és számkombinációját, amelyet fehér alapszínű rendszámtáblán gyártanak le. Ennek díja 16 605 forint, és nem szükséges hozzá a forgalmi engedély cseréje. Jelezték, hogy a karakterazonos rendszám legyártása időigényes lehet, ezért különösen azoknak érdemes mielőbb intézkedniük, akik ezt választják.
Az átrendszámozás után pedig a tulajdonosnak gondoskodnia kell arról is, hogy az új rendszámot bejelentse a biztosítónak, az autópálya-matrica esetében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatónak, valamint - ha van - a parkolótársaságnak és lízingelt autó esetén a lízingbeadónak is.
Nem lehet a régi rendszámmal tovább közlekedni
Aki elmulasztja a határidőt, nem közlekedhet tovább a régi rendszámmal, 2026. december 1-jétől az 5N és 5P környezetvédelmi osztályba sorolt, zöld rendszámmal közlekedő járművek már nem vehetnek részt a közúti forgalomban a korábbi rendszámtáblával.
Közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását.
A jármű csak az átrendszámozást követően kerülhet vissza a forgalomba.
A változás nem érinti a tisztán elektromos és a nulla emissziós járműveket. Az 5E és 5Z környezetvédelmi osztályba sorolt autók továbbra is jogosultak a zöld rendszámra, és megmaradnak az ehhez kapcsolódó adó- és illetékkedvezményeik is: többek között a gépjárműadó, a cégautóadó, a visszterhes vagyonátruházási illeték és a regisztrációs adó alóli mentesség.