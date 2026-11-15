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Emlékszel még ezekre? A gyerekkorunk kedvenc retró édességei ma is kaphatók – galéria

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Nem minden gyerekkori kedvenc tűnt el végleg az üzletekből. A retró édességek között ma is megtalálható a téli fagyi, a Kojak nyalóka, a Limó italpor és számos más, évtizedek óta ismert finomság.
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A Kisalföld.hu több üzlet kínálatát átnézve kereste meg, milyen retró édességek lapulnak még mindig a boltok polcain. Szikra Eszter cikke szerint meglepően hosszú azoknak a termékeknek a listája, amelyek több nemzedék számára is ismerősek lehetnek.

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Retró édességek, amelyeket már elveszettnek hittünk – még mindig kaphatók. Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A ma is kapható gyerekkori édességek közé tartozik a kis műanyag flakonba töltött Limó italpor, a Gumi Cumi és a színes gömbrágó. Nem tűnt el a téli fagyi és a Kojak nyalóka sem: előbbi kakaós krémmel töltött ostyatölcsér, utóbbi pedig kakaós bevonatú keménycukorka.

Retró édességek, amelyek túlélték az évtizedeket

Az Utastellátó roló szintén elérhető: a krémmel töltött ostyarudat étcsokoládé borítja. A régi magyar édességek sorából a Pilóta keksz és vaníliás karika sem hiányzik. Mindkét termék győri gyökerekkel rendelkezik, bár gyártásuk azóta másik városba került.

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Galéria: Retró finomságok, amelyek ma is ott vannak a boltok polcain - képek
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Ezek a retró édességek nem tűntek el, még mindig ott lapulnak a boltok polcain

A kínálat azt mutatja, hogy a régi kedvencek közül jó néhány továbbra is része a hazai üzletek választékának. Megtalálásukhoz azonban esetenként alaposabban át kell nézni az édességes polcokat.

 

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