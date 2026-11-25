Mint azt megírtuk, szerdán borult, szürke idő várható, és elszórtan eshet az eső, a hidegebb helyeken havazás is előfordulhat. Hajnalban −8 és 0 fok között alakult a hőmérséklet, délután 1–4 fokig melegszik a levegő. A keleti, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak néhol élénkülhet meg. Már riasztás is érvényben van a havazás és az ónos eső miatt!

Időjárás: a havazás mellett ónos eső is várható, kiadták a riasztást

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Riasztás a havazás és ónos eső miatt

A HungaroMet szerdára elsőfokú riasztást adott ki a havazás miatt Pest, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyére, ezeken a területeken 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. Az ónos eső miatt Fejér és Komárom-Esztergom megye kapott elsőfokú, míg Veszprém másodfokú riasztást.

Csütörtökön is hasonló lesz a helyzet: Győr-Moson-Sopron és Vas megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés a havazás miatt, Veszprém megyében pedig gyenge ónos eső várható. Az előrejelzések szerint az északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban −3 és 2 fok várható, délután 0–7 fokig melegszik a levegő - írja a Köpönyeg.