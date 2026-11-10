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citromsárga riasztás

Elsőfokú riasztást adtak ki: több térségben is veszélyessé válhat a közlekedés – mutatjuk a részleteket

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Ónos eső veszélye miatt elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet. Az érintett térségekben néhány tized milliméternyi csapadék is hullhat, amely a hideg felületekre fagyva rendkívül csúszóssá teheti az utakat és a járdákat. Mutatjuk, hol van érvényben a figyelmeztetés, és mely területeken kell fokozott óvatossággal közlekedni.
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citromsárga riasztásidőjárásónos esőelsőfokú riasztás

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet. 

Ónos eső miatt adtak ki elsőfokú riasztást – mutatjuk az érintett területeket
Ónos eső miatt adtak ki elsőfokú riasztást 
Fotó: Unsplash

Ónos eső miatt adtak ki elsőfokú riasztást – mutatjuk az érintett területeket

Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet. 

Amennyiben az HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követhetni. 

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