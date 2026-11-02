Durva adatokat közöltek: ennyi 14 év alatti gyerek sérül meg rollerbalesetekben Magyarországon

A Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ közölte: a kulcscsont-, boka-, alkar- és csuklótáji törés szakorvosi ellátást igényel, az e-rollerezők közt, kátyúkon vagy útpadkán való elakadás miatt gyakran előfordul arc- és koponyasérülés is.

Rengeteg 14 év alatti gyerek sérült meg idén rollerbalesetekben - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A végtagsérülések általában jól gyógyíthatók, az arcsérülések nem mindig múlnak el nyom nélkül,

de a legveszélyesebb a koponyát ért sérülés, melynek maradandó, súlyos, akár fogyatékosságot vagy halált okozó következményei is lehetnek.

A baleseti központ idegsebészeti munkacsoportja tavaly publikált kutatásában azt vizsgálta, milyen sérüléseket szenvednek kerékpárosok, elektromos rolleresek és hagyományos rolleresek.

A vizsgált időszak alatt 1938 eset közül

1378 kerékpárral,

370 elektromos rollerrel,

és 190 mechanikus rollerrel

szenvedtek balesetet. A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy

az e-rolleres sérülések erősen kapcsolódtak az alkoholfogyasztáshoz.

Az elektromos rolleresek több mint negyede ivott a baleset előtt, míg a biciklivel balesetet szenvedettek kevesebb mint 5 százaléka állt alkoholos befolyásoltság alatt.

Szigorúbb szabályozás jön az elektromos rollerekre

Magyar Péter miniszterelnök múlt héten jelentette be, hogy a kormány módosítja és szigorítja a KRESZ-t, hogy érdemben csökkenjen a rolleres balesetek száma.

A kormány javaslata szerint a motoros roller külön járműkategória lesz a KRESZ-ben és speciális szabályok vonatkoznak majd rá.

A rendeletet a kihirdetés előtt még egyszer társadalmi vitára bocsátják.

A kormany.hu-n megkezdődött a társadalmi egyeztetés az elektromos rollerek szabályozásának jogszabálytervezetéről, a kormány november 5-ig várja a véleményeket. A rollerek használatára eddig nem vonatkozott közlekedési szabály, ezen változtat a KRESZ tervezett kibővítése.

Illusztráció

Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Rengeteg volt a gyerekeknél a fejsérülés, több esetben életveszélyes állapotba kerültek

A Bethesda Gyermekkórház legutóbbi közlése szerint idén március és szeptember között 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt; egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezett e-rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel.

Minden ötödik eset fejsérülés volt, 11 gyerek állapota súlyos vagy életveszélyes volt.

Az e-roller használatból származó sérülések skálája széles: a kisebb bőr- és lágyrészsérülésektől a tompa légúti, mellkasi és hasi sérülésekig terjed, és ezzel együtt nő a súlyos, műtétet igénylő balesetek száma is, a fiatalok jóval nagyobb arányban szenvednek zúzódást, csonttörést, mint a felnőttek, gyakori az arc- és fejsérülés, amely a sisakhasználat hiányát jelzi, de előfordult már olyan kiskorú beteg is, aki az egyik veséjét vesztette el.

Becslések szerint csak a budapesti ellátásban havonta mintegy 150 gyermeket kezelnek hasonló balesetek miatt.

Összegzésük szerint a sérülések legnagyobb része a felső végtagokat (32 százalék) érinti: gyakoriak az alkar- és orsócsonttörések, könyökzúzódások, vállsérülések. Minden ötödik esetben fejsérülés történt, például agyrázkódás vagy koponyazúzódás. Az alsó végtagon bokarándulások, térdsérülések, lábszártörések fordultak elő, és több gyermek érkezett arc- vagy torzósérülésekkel is.