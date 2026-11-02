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elektromos roller

Egyre több vidéki város korlátozta az elektromos rollerek használatát, készül az országos szabályozás

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Kaposváron és Szegeden már helyi szabályok korlátozzák az elektromos rollerek használatát a gyalogosok védelmében, Békéscsabán egyes területekre tilos e-rollerrel behajtani, Pécs pedig a készülő országos szabályozás hatálybalépése után dönt a helyi előírások szükségességéről. A kormány november 5-ig várja a véleményeket a rolleres közlekedés szigorítását célzó jogszabálytervezethez, amely egyebek mellett életkori és sebességkorlátokat, valamint kötelező védőfelszerelést írna elő.
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elektromos rollerszabályozásszigorítás

Szegeden idén januártól sújthatják pénzbírsággal azokat, akik gyalogosok számára kijelölt területen közlekednek elektromos rollerükkel, vagy zöldterületen, illetve másokat veszélyeztetve parkolják le járművüket. Az év első 7 hónapjában csak figyelmeztették a szabálytalankodókat, augusztus 10. és október 30. között azonban már 107 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot a közterület-felügyelők.

E-roller
A kormány jelentős szigorítást javasol az elektromos rollerek használatára - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

Kaposvár közgyűlésének döntése értelmében május óta

tilos az elektromos roller, valamint több gépi meghajtású sport-, szabadidős és turisztikai eszköz használata a város sétálóövezetében.

Az elektromos kerékpárok használatát továbbra is engedik.

Lovász István, Pécs címzetes főjegyzője az MTI érdeklődésére közölte: bár korábban a hivatalban elindult egy kifejezetten rollereseket érintő helyi jogszabály előkészítése, jelenleg nincs olyan hatályos helyi rendelet a baranyai megyeszékhelyen, amely e közlekedési eszköz használatát szabályozná.

Békéscsabán egy izlandi cég helyi partnercége nyújt közösségi e-rollerszolgáltatást. Külön helyi rendelet ugyan itt sem szabályozza az elektromos rollerek használatát, de az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a cégtől bérelt rollerek a békési megyeszékhely több területén, a sétálóutcán, a főtéren, a piac környékén csak korlátozott sebességgel, legfeljebb 20 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek.

Jelentős szigorítás jön az elektromos rollerekre

Magyar Péter miniszterelnök október 28-án jelentette be, hogy a kormány jelentős szigorítást javasol az elektromos rollerek használatára. A jogszabálytervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány, amelyhez november 5-ig várják a véleményeket.

 

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