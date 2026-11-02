Egyre több vidéki város korlátozta az elektromos rollerek használatát, készül az országos szabályozás

Szegeden idén januártól sújthatják pénzbírsággal azokat, akik gyalogosok számára kijelölt területen közlekednek elektromos rollerükkel, vagy zöldterületen, illetve másokat veszélyeztetve parkolják le járművüket. Az év első 7 hónapjában csak figyelmeztették a szabálytalankodókat, augusztus 10. és október 30. között azonban már 107 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot a közterület-felügyelők.

A kormány jelentős szigorítást javasol az elektromos rollerek használatára - Illusztráció

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Kaposvár közgyűlésének döntése értelmében május óta

tilos az elektromos roller, valamint több gépi meghajtású sport-, szabadidős és turisztikai eszköz használata a város sétálóövezetében.

Az elektromos kerékpárok használatát továbbra is engedik.

Lovász István, Pécs címzetes főjegyzője az MTI érdeklődésére közölte: bár korábban a hivatalban elindult egy kifejezetten rollereseket érintő helyi jogszabály előkészítése, jelenleg nincs olyan hatályos helyi rendelet a baranyai megyeszékhelyen, amely e közlekedési eszköz használatát szabályozná.

Békéscsabán egy izlandi cég helyi partnercége nyújt közösségi e-rollerszolgáltatást. Külön helyi rendelet ugyan itt sem szabályozza az elektromos rollerek használatát, de az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a cégtől bérelt rollerek a békési megyeszékhely több területén, a sétálóutcán, a főtéren, a piac környékén csak korlátozott sebességgel, legfeljebb 20 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek.

Jelentős szigorítás jön az elektromos rollerekre

Magyar Péter miniszterelnök október 28-án jelentette be, hogy a kormány jelentős szigorítást javasol az elektromos rollerek használatára. A jogszabálytervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány, amelyhez november 5-ig várják a véleményeket.