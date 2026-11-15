Mint ahogy arról az Origo is beszámolt, rühességet igazoltak az Észak-budai Szent János Centrumkórház pszichiátriai rehabilitációs részlegén. Most az Egészségügyi Minisztérium is megszólalt az ügyről. Az intézmény gondoskodott az érintettek kezeléséről, valamint elkülönítési és higiénés intézkedéseket vezetett be.

Rühesség miatt indult szűrés a kórházban.

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Rühesség miatt szűrik a betegeket és a dolgozókat

Bőrgyógyászok bevonásával megkezdték a betegek és a dolgozók szűrését – tájékoztatott a minisztérium. A továbbterjedés megelőzéséhez az ágyneműk és ruházati cikkek megfelelő kezelése, a betegkörnyezet célzott takarítása, valamint szükség esetén védőfelszerelés használata is hozzátartozik.

A rühességet mikroszkopikus atkák okozzák, amelyek járatokat alakítanak ki a bőr legfelső rétegében. A fertőzés apró kiütésekkel és gyakran éjszaka erősödő viszketéssel járhat. Elsősorban tartós bőrkontaktussal terjed, ritkábban közösen használt ruházat vagy ágynemű közvetítheti.

Első fertőződéskor rendszerint 4–6 hét után jelentkeznek a tünetek, ismételt megbetegedésnél azonban már 1–4 nap alatt kialakulhatnak.

Az atka a panaszok megjelenése előtt is továbbadható, a kiütések pedig más bőrbetegségekre hasonlíthatnak.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a rühesség személyes ápoltságtól függetlenül bárkit érinthet. Zárt közösségekben könnyebben terjedhet, és megfelelő kórházi higiéné mellett is előfordulhat, hogy egy tünetmentes fertőzött behurcolja az intézménybe.