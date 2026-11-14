Rühfertőzés ütötte fel a fejét egy budapesti kórházi osztályon

Rühfertőzés alakult ki az Észak-budai Szent János Centrumkórház pszichiátriai osztályának földszinti rehabilitációs részlegén – írta meg a Blikk. A hírt az intézmény megerősítette: rühességre utaló kiütéseket észleltek, a bőrgyógyászati konzílium pedig igazolta a fertőzést.

Rühfertőzés miatt intézkedtek a Szent János Kórházban.

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A lapnak egy neve elhallgatását kérő hozzátartozó azt mondta, hogy az ápolt beteg karján, mellkasán és tarkóján piros, viszkető kiütések jelentek meg. Állítása szerint a kezelőorvos arról tájékoztatta, hogy nem egyetlen beteget érint a fertőzés.

Intézkedéseket hoztak a rühfertőzés miatt

A kórház közölte, hogy a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében haladéktalanul életbe léptették az intézményi protokoll szerinti intézkedéseket.

Az ellátás során izolációs és higiénés szabályokat alkalmaznak, az érintettek pedig megkapják a szükséges kezelést.

A pszichiátriai és a kórházhigiénés osztály munkatársai megkezdték a lehetséges kontaktok felkutatását. Bőrgyógyászok bevonásával elindult a betegek és dolgozók szűrővizsgálata, emellett fokozottan fertőtlenítik a betegkörnyezetet, és ellenőrzötten kezelik az ágyneműket, valamint a többi textíliát.

Az intézmény arra is felhívta a figyelmet, hogy a rühfertőzés lappangási ideje több hét lehet, és bárki behurcolhatja közösségi helyről akár az otthonába, akár egy kórházba.