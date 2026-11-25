Fontos változás lépett életbe a Ryanairnél: aki nem fizet előre egy kiválasztott ülőhelyért, annak ezentúl jóval tovább kell várnia, hogy megtudja, hová szól a jegye. A légitársaság az ingyenes, véletlenszerű kiosztást csak három-négy órával a felszállás előtt véglegesíti – derül ki a BILD cikkéből.

Ryanair: csak órákkal indulás előtt derül ki, hol ülünk, ha nem fizetünk

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / AFP

Korábban legkésőbb 24 órával az indulás előtt láthatóvá vált, melyik helyet kapta az utas.

A módosítást a Ryanair október végén, a téli menetrend kezdetén vezette be, a nyilvánosság azonban csak most szerzett róla tudomást.

A becsekkolás továbbra is 72 órával korábban indul

Az online check-in időpontja nem változott. Ülésfoglalás nélkül továbbra is 72 órával az indulás előtt lehet elvégezni a műveletet, ám ekkor még nem jelenik meg a konkrét ülés.

A korábbi rendszerben, ha valaki például középső helyet kapott, még volt ideje másikat választani az alkalmazásban, felár ellenében. Most erre mindössze néhány óra marad, így jóval kevesebb lehetőség nyílik a módosításra.

A változás emiatt arra is ösztönözheti az utasokat, hogy már a foglaláskor megvásárolják a kívánt helyet.

A Ryanair szerint több lesz a választási lehetőség

A légitársaság szerint nem az utasok kellemetlen helyzetbe hozása a cél. A Ryanair úgy érvel, hogy a későbbi kiosztással azok járnak jobban, akik fizetnének egy meghatározott ülésért, hiszen hosszabb ideig maradnak elérhetők a kívánt helyek.

A társaság szerint korábban több panasz érkezett, mert a kiszemelt üléseket időközben a véletlenszerű kiosztás során más utasok kapták meg.

Az ingyenes helyet választók digitális beszállókártyája automatikusan frissül körülbelül három-négy órával az indulás előtt, ekkor válik láthatóvá a végleges ülés.

Korábban azt is megírtuk, hogy a Ryanair november 10-től korábbra hozta a poggyászfeladás határidejét, így a feladott csomaggal utazóknak érdemes hamarabb kiérniük a repülőtérre.