Szigorít a Ryanair, mostantól korábban kell kiérni a repülőtérre

November 10-től szigorúbb szabályok vonatkoznak a poggyászfeladásra: aki csomagot ad fel, annak ezt legkésőbb a gép indulása előtt egy órával meg kell tennie. Az új előírás a légitársaság valamennyi repülőterén érvényes – emlékeztet a Bild.

Szigorít a Ryanair, és ez sok utazó számára fontos változás. November 10-től egy órával a tervezett indulás előtt bezárják a poggyászfeladást

Fotó: DANIEL LOB / DPA/AFP

A Ryanair már áprilisban bejelentette a módosítást.

Eddig az indulás előtt 40 percig lehetett leadni a bőröndöket, mostantól azonban 60 perccel a tervezett felszállás előtt lezárják a poggyászfeladást.

A check-in pultok szintén ekkor zárnak.

Több időt hagynának az ellenőrzésekre

A légitársaság a repülőtéri torlódásokkal indokolja a szigorítást.

A biztonsági és útlevél-ellenőrzéseknél ugyanis gyakran hosszú sorok alakulnak ki, ezért szeretnék, ha az érkezőknek több idejük maradna az ellenőrzésre és a beszállókapu elérésére.

A társaság közben az önkiszolgáló megoldásokat is bővíti. Közlése szerint a járatai által érintett repülőterek több mint 95 százalékán automatákat állítanak üzembe, amelyek gyorsíthatják a csomagok leadását és mérsékelhetik a várakozást.

Több tucatnyian maradtak le a gépről

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is előfordult, hogy az útlevél-ellenőrzésnél kialakult késések miatt emberek nem érték el a gépüket.

A franciaországi Tours-Val de Loire repülőterén például 24-en maradtak le a Marrákesbe tartó indulásról. Lanzarotén pedig 89-en nem jutottak fel a repülőre.

A Ryanair megerősítette, hogy utóbbi esetben az útlevél-ellenőrzésnél kialakult késés okozta a problémát.

A légitársaság ugyanakkor nem erősítette meg, hogy ezek az esetek közvetlenül összefüggnének az új határidő bevezetésével.

Akinek nincs feladott csomagja, annak nincs változás

A szigorítás csak a feladott poggyásszal utazókat érinti, akik a Ryanair ügyfeleinek körülbelül 20 százalékát teszik ki.

Aki online elvégezte a check-int, és nem ad fel bőröndöt, továbbra is közvetlenül a biztonsági ellenőrzéshez mehet. Egy legfeljebb 40 × 30 × 20 centiméteres kis személyes táska pedig továbbra is ingyenesen felvihető a fedélzetre.