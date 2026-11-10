Szigorít a Ryanair, mostantól korábban kell kiérni a repülőtérre

November 10-től szigorúbb szabályok vonatkoznak a poggyászfeladásra: aki csomagot ad fel, annak ezt legkésőbb a gép indulása előtt egy órával meg kell tennie. Az új előírás a légitársaság valamennyi repülőterén érvényes – emlékeztet a Bild.
A Ryanair már áprilisban bejelentette a módosítást.
Eddig az indulás előtt 40 percig lehetett leadni a bőröndöket, mostantól azonban 60 perccel a tervezett felszállás előtt lezárják a poggyászfeladást.
A check-in pultok szintén ekkor zárnak.
Több időt hagynának az ellenőrzésekre
A légitársaság a repülőtéri torlódásokkal indokolja a szigorítást.
A biztonsági és útlevél-ellenőrzéseknél ugyanis gyakran hosszú sorok alakulnak ki, ezért szeretnék, ha az érkezőknek több idejük maradna az ellenőrzésre és a beszállókapu elérésére.
A társaság közben az önkiszolgáló megoldásokat is bővíti. Közlése szerint a járatai által érintett repülőterek több mint 95 százalékán automatákat állítanak üzembe, amelyek gyorsíthatják a csomagok leadását és mérsékelhetik a várakozást.
Több tucatnyian maradtak le a gépről
Az elmúlt hónapokban több alkalommal is előfordult, hogy az útlevél-ellenőrzésnél kialakult késések miatt emberek nem érték el a gépüket.
A franciaországi Tours-Val de Loire repülőterén például 24-en maradtak le a Marrákesbe tartó indulásról. Lanzarotén pedig 89-en nem jutottak fel a repülőre.
A Ryanair megerősítette, hogy utóbbi esetben az útlevél-ellenőrzésnél kialakult késés okozta a problémát.
A légitársaság ugyanakkor nem erősítette meg, hogy ezek az esetek közvetlenül összefüggnének az új határidő bevezetésével.
Akinek nincs feladott csomagja, annak nincs változás
A szigorítás csak a feladott poggyásszal utazókat érinti, akik a Ryanair ügyfeleinek körülbelül 20 százalékát teszik ki.
Aki online elvégezte a check-int, és nem ad fel bőröndöt, továbbra is közvetlenül a biztonsági ellenőrzéshez mehet. Egy legfeljebb 40 × 30 × 20 centiméteres kis személyes táska pedig továbbra is ingyenesen felvihető a fedélzetre.
Korábban azt is megírtuk, hogy a Ryanair 2027-ben a növekvő üzemanyagköltségek miatt jegyáremelést fontolgat.