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Semmelweis Egyetem

Fontos bejelentést tett a Semmelweis Egyetem, több klinikán is leáll a betegfogadás

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Tervezett áramszünet miatt csütörtökön több klinikán is átmenetileg szünetel a betegellátás. A Semmelweis Egyetem központi betegellátó épületében egyes vizsgálatokat elhalasztanak, a szülészeti ellátást pedig ideiglenesen másik épületbe helyezik át.
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Semmelweis EgyetemBudapestáramszünet

A Semmelweis Egyetem Üllői út 78. szám alatti központi betegellátó épületében november 12-én, csütörtökön tervezett áramszünet miatt több órán át szünetel a betegfogadás. A hibajavítás ideje alatt több klinika működését is korlátozzák, a szülészeti ellátást pedig ideiglenesen másik helyszínre helyezik át.

A Semmelweis Egyetem Üllői úti központi betegellátó épületében november 12-én korlátozások lépnek életbe
A Semmelweis Egyetem Üllői úti központi betegellátó épületében november 12-én korlátozások lépnek életbe
Fotó: magnific.com / Illusztráció

Ezekben az időpontokban szünetel a betegellátás a Semmelweis Egyetemen

A tájékoztatás szerint a sürgősségi orvostani, a traumatológiai, az intenzív terápiás, valamint az orvosi képalkotó klinikán a járóbeteg- és az akut betegellátás két időszakban szünetel:

  • Reggel 6 órától 8.30-ig
  • Délután 16 órától 18.30-ig

A kritikus állapotú, többszörös sérülést szenvedett betegek ellátása 8.30 és 16 óra között szünetel az érintett intézményben.

A változás az azonnali beavatkozást nem igénylő fekvőbetegek ellátását nem érinti.

Másik épületbe irányítják a szülésre érkező kismamákat

A szülészeti és nőgyógyászati klinika Üllői úti részlegén szintén változik az ellátás rendje. A folyamatos betegellátás és a betegbiztonság érdekében november 11-én, szerdán 20 órától november 12-én, csütörtökön 18 óráig a szülésre érkező kismamákat a Baross utca 27. szám alatti részlegre irányítják át.

A neonatológiai és az egyéb nőgyógyászati ellátás ugyanakkor zavartalanul működik.

Értesítik az érintett betegeket

A tervezett vizsgálatokra előzetesen bejelentkezett betegeket értesítik a változásokról, és szükség esetén új időpontot biztosítanak számukra.

A Semmelweis Egyetem közlése szerint a számítógépek leállításával és újraindításával járó munkálatokat a kora reggeli és a késő délutáni órákra ütemezték, hogy a lehető legkisebb fennakadást okozzák a betegellátásban.

 

 

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