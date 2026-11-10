Fontos bejelentést tett a Semmelweis Egyetem, több klinikán is leáll a betegfogadás

A Semmelweis Egyetem Üllői út 78. szám alatti központi betegellátó épületében november 12-én, csütörtökön tervezett áramszünet miatt több órán át szünetel a betegfogadás. A hibajavítás ideje alatt több klinika működését is korlátozzák, a szülészeti ellátást pedig ideiglenesen másik helyszínre helyezik át.

A Semmelweis Egyetem Üllői úti központi betegellátó épületében november 12-én korlátozások lépnek életbe

Fotó: magnific.com / Illusztráció

Ezekben az időpontokban szünetel a betegellátás a Semmelweis Egyetemen

A tájékoztatás szerint a sürgősségi orvostani, a traumatológiai, az intenzív terápiás, valamint az orvosi képalkotó klinikán a járóbeteg- és az akut betegellátás két időszakban szünetel:

Reggel 6 órától 8.30-ig

Délután 16 órától 18.30-ig

A kritikus állapotú, többszörös sérülést szenvedett betegek ellátása 8.30 és 16 óra között szünetel az érintett intézményben.

A változás az azonnali beavatkozást nem igénylő fekvőbetegek ellátását nem érinti.

Másik épületbe irányítják a szülésre érkező kismamákat

A szülészeti és nőgyógyászati klinika Üllői úti részlegén szintén változik az ellátás rendje. A folyamatos betegellátás és a betegbiztonság érdekében november 11-én, szerdán 20 órától november 12-én, csütörtökön 18 óráig a szülésre érkező kismamákat a Baross utca 27. szám alatti részlegre irányítják át.

A neonatológiai és az egyéb nőgyógyászati ellátás ugyanakkor zavartalanul működik.