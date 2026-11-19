A Semmelweis Egyetem három munkatársa is felkerült idén a világ kiemelkedően idézett kutatóinak listájára: dr. Ferdinandy Péter, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet igazgatója, tudományos és innovációs rektorhelyettes, valamint dr. Győrffy Balázs, a Bioinformatika Tanszék vezetője már korábbi években is szerepelt az adatsorban, míg dr. Buzás Edit, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet igazgatója először került fel a listára. Soha ennyi semmelweises kutató nem volt még a Web of Science adatain alapuló, ún. Highy Cited Researchers listán, amelyen Magyarországról összesen négy tudós szerepel.

Három semmelweises kutató is felkerült a rangos listára / Fotó: National Cancer Institute / Unsplash

Három semmelweises kutató is felkerült a rangos listára

Idén összesen három kutató került fel a világ legidézettebb tudósainak listájára a Semmelweis Egyetemről, amely az eddigi legmagasabb szám. Ez az újabb eredmény ismét egy bizonyíték a Semmelweis Egyetem hazai és közép- és kelet-európai régiós vezető szerepére a nemzetközi kutatás-fejlesztési versenyben

- jelentette be dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes, aki ezután kitért arra, Magyarországról még egy kutató szerepel a friss összesítésben, a neurobiológia és neuroimmunológia területén tevékenykedő dr. Dénes Ádám (HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Intézet).

A rektorhelyettes kiemelte: mind a három semmelweises kutatónak komoly együttműködései vannak egyebek mellett közös kutatócsoportok, pályázatok keretében a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA), illetve a HUN-REN-nel, ami hozzájárult az elmúlt több mint 10 év eredményeihez.

Mind a négy hazai kutató cross-field (több tudományterület részeredményei alapján) lett Highly Cited kutató, ami azt jelenti, hogy több tudományterületen is jelentős tudományos hatást értek el.

A Highly Cited Researchers lista egyébként azokat a kutatókat azonosítja, akik az elmúlt tizenegy évben jelentős, egyben széles körű befolyást gyakoroltak a kutatási területükön, és akiknek kivételes, valamint közösségi szintű hozzájárulása világszerte alakítja a tudomány, a technológia és az akadémiai világ jövőjét. A bekerüléshez több olyan tudományos publikáció szükséges, amelyek az idézettség alapján az adott szakterület felső 1 százalékába tartoznak. Egy-egy ilyen cikk jellemzője, hogy kivételes tudományos hatással bír, ezért sok más kutató hivatkozik rá a saját közleményében, és ezáltal igen nagy nemzetközi visszhangra tesz szert.

A világ tudósai közül mindössze hozzávetőlegesen minden ezredik mondhatja el magáról, hogy felkerült a kiemelkedően idézett, és így kivételes hatást gyakorló kutatók Highly Cited Researchers listájára.

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