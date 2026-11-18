A Semmelweis Egyetem végzett az első helyen a Times Higher Education (THE) új, közép- és kelet-európai egyetemeket értékelő rangsorában. A magyar intézmény 155 egyetem közül bizonyult a legjobbnak, az eredményt november 17-én, a krakkói Jagelló Egyetemen rendezett LUMEN 2026 konferencián hirdették ki.

Rangos díjat nyert a Semmelweis Egyetem - Fotó: Semmelweis Egyetem/MKFI/Pogrányi Péter

A Semmelweis Egyetem a legjobb a közép- és kelet-európai régióban

A díjat dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora vette át. Az egyetem közlése szerint a magyar intézmény jelentős előnnyel nyerte meg az első alkalommal közzétett THE CEE Spotlight rangsort. A második helyre az észtországi Tartui Egyetem került.

A magyar egyetem nemcsak a régióban ért el kiemelkedő eredményt.

A Times Higher Education világranglistáján jelenleg a 247. helyen áll, ezzel a világ 250 legjobb felsőoktatási intézménye közé tartozik.

Merkely Béla szerint az elismerés a tudományos teljesítmény, a kutatási eredmények és az oktatás minőségének javulását igazolja vissza. Hangsúlyozta, hogy a siker az oktatók, kutatók, hallgatók és munkatársak közös munkájának köszönhető.

Természetesen nem szeretnénk megállni ezen a ponton. Célunk, hogy a Közép- és Kelet-Európában most megszerzett vezető pozíciónkat hosszú távon is megőrizzük, miközben tovább erősítjük nemzetközi versenyképességünket, kutatási együttműködéseinket és képzéseink színvonalát

– mondta az egyetem rektora.

Az egyetem hosszabb távú célja, hogy megőrizze vezető helyét Közép- és Kelet-Európában, tovább erősítse nemzetközi versenyképességét, és bekerüljön a világ 100 legjobb egyeteme közé – olvasható az egyetem honlapján.

Itt a nemzetközi rangsor: ezek a legjobb egyetemek Magyarországon

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ismét bizonyította, hogy meghatározó szerepet tölt be a magyar felsőoktatásban. Az ELTE a 2026-os ARWU egyetemi világrangsorban a Szegedi Tudományegyetemmel együtt a legjobb magyar intézmény lett, és az 501–600. helyezési kategóriába került. A rangsorban összesen négy magyar egyetem szerepel.