ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

"Engem Magyar Pétertől kellett megvédeni" – videón Varga Judit teljes meghallgatása

Rendkívüli

Újabb milliomosa van Magyarországnak: valaki elvitte a Skandináv lottó félmilliárdos főnyereményét

lottó

Újabb milliomosa van Magyarországnak: valaki elvitte a Skandináv lottó félmilliárdos főnyereményét

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb hét, újabb sorsolás. Vajon kinek kedvezett a szerencse a Skandináv lottón? Mutatjuk a nyerőszámokat!
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
lottóSkandináv lottólottósorsolás

A héten már igazán mesés összegért, bő félmilliárd forintért lehetett ikszelni a Skandináv lottón. Ráadásul valakinek sikerült is elvinni ezt az összeget! 

Kinek kedvezett a szerencse a Skandináv lottón?
Kinek kedvezett a szerencse a Skandináv lottón?
Fotó: Keresztesi Balázs

Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai

A Skandináv lottó 46. játékhetében, 2026. november 11-én a következő számokat húzták ki:

Első számsor:

  • 7 (hét)
  • 9 (kilenc)
  • 11 (tizenegy)
  • 21 (huszonegy)
  • 24 (huszonnégy)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 32 (harminckettő)

Második számsor:

  • 1 (egy)
  • 10 (tíz)
  • 17 (tizenhét)
  • 20 (húsz)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 32 (harminckettő)
  • 33 (harminchárom)

A héten egy telitalálatos szelvény született, a szerencsés nyertes bő 557 millió forinttal lett gazdagabb. A jövő héten 65 millió forintért lehet játszani. 

A legfrissebb, vasárnapi hatoslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni!

 

Szóljon hozzá!