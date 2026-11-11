Újabb milliomosa van Magyarországnak: valaki elvitte a Skandináv lottó félmilliárdos főnyereményét

A héten már igazán mesés összegért, bő félmilliárd forintért lehetett ikszelni a Skandináv lottón. Ráadásul valakinek sikerült is elvinni ezt az összeget!

Kinek kedvezett a szerencse a Skandináv lottón?

Fotó: Keresztesi Balázs

Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai

A Skandináv lottó 46. játékhetében, 2026. november 11-én a következő számokat húzták ki:

Első számsor:

7 (hét)

9 (kilenc)

11 (tizenegy)

21 (huszonegy)

24 (huszonnégy)

29 (huszonkilenc)

32 (harminckettő)

Második számsor:

1 (egy)

10 (tíz)

17 (tizenhét)

20 (húsz)

29 (huszonkilenc)

32 (harminckettő)

33 (harminchárom)

A héten egy telitalálatos szelvény született, a szerencsés nyertes bő 557 millió forinttal lett gazdagabb. A jövő héten 65 millió forintért lehet játszani.

A legfrissebb, vasárnapi hatoslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni!