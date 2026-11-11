Újabb milliomosa van Magyarországnak: valaki elvitte a Skandináv lottó félmilliárdos főnyereményét

Újabb hét, újabb sorsolás. Vajon kinek kedvezett a szerencse a Skandináv lottón? Mutatjuk a nyerőszámokat!
A héten már igazán mesés összegért, bő félmilliárd forintért lehetett ikszelni a Skandináv lottón. Ráadásul valakinek sikerült is elvinni ezt az összeget!
Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai
A Skandináv lottó 46. játékhetében, 2026. november 11-én a következő számokat húzták ki:
Első számsor:
- 7 (hét)
- 9 (kilenc)
- 11 (tizenegy)
- 21 (huszonegy)
- 24 (huszonnégy)
- 29 (huszonkilenc)
- 32 (harminckettő)
Második számsor:
- 1 (egy)
- 10 (tíz)
- 17 (tizenhét)
- 20 (húsz)
- 29 (huszonkilenc)
- 32 (harminckettő)
- 33 (harminchárom)
A héten egy telitalálatos szelvény született, a szerencsés nyertes bő 557 millió forinttal lett gazdagabb. A jövő héten 65 millió forintért lehet játszani.
A legfrissebb, vasárnapi hatoslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni!