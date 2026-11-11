Streaming- és AI-előfizetésekre is kedvezményt tartalmaz ez az új számlacsomag

Filmek és sorozatok streamelése, mesterséges intelligenciára épülő alkalmazások használata – az online szolgáltatásokra való előfizetés sokak számára már a mindennapok természetes részévé vált. A különböző előfizetések díjai hónapról hónapra összeadódhatnak, így a digitális szolgáltatások költségei egyre meghatározóbbak a rendszeres kiadások között. Az MBH Bank új Tripla számlacsomag-családja erre való figyelemmel a hagyományos banki szolgáltatások mellett a meghatározott streaming- és AI-szolgáltatások előfizetési díjához kapcsolódó kedvezményeket is tartalmaznak.

Forrás: MBH Bank Nyrt.

A havi előfizetéseken is spórolhatunk

A streamingplatformok és a mesterséges intelligenciára épülő alkalmazások egyre több területen jelennek meg. Filmeket és sorozatokat nézünk, zenét hallgatunk, vagy éppen AI-eszközökkel könnyítjük meg a tanulást és a munkát. Ezek a szolgáltatások jellemzően havi előfizetési díjjal működnek, így költségeik sokszor a rendszeres kiadások részévé válnak.

Az MBH Bank 2026. október 12-től elérhető MBH Tripla számlacsomag-családjának egyik sajátossága, hogy a hagyományos banki szolgáltatások mellett a digitális előfizetések költségeihez is hozzájárulhat. A bank a meghatározott streaming- és mesterségesintelligencia-szolgáltatások előfizetési díjából hat hónapon keresztül, havonta legfeljebb 8000 forintot térít vissza a kapcsolódó feltételek teljesítése esetén.

Az új számlacsomag-család öt konstrukcióból áll: az MBH Tripla, az MBH Tripla PRO, az MBH Tripla MAX, az MBH Tripla MAX+ és az MBH Tripla SKY különböző ügyféligényekhez igazodik.

Forrás: MBH Bank Nyrt.

Pénzügyi biztonság és egyszerű bankolás a mindennapokban

Az online pénzügyi visszaélések terjedésével a pénzügyi biztonság is egyre fontosabbá válik a mindennapok során. Az új számlacsomagokhoz éppen ezért bankolási védelmet nyújtó biztosítás is kapcsolódik, amely a számlanyitást követő 12 hónapban díjmentesen nyújt védelmet a meghatározott gyanús tranzakciók, valamint az elveszett vagy ellopott bankkártyákkal összefüggő visszaélések esetén.

A csomagok emellett a mindennapi bankolást megkönnyítő szolgáltatásokat is magukban foglalják. Ilyen többek között a netbank és a mobilalkalmazás használata, az elektronikus értesítések, valamint az elektronikus átutalásokhoz kapcsolódó kedvezmények.