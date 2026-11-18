Egyetlen pillanat alatt történt meg a baj: a Zala vármegyei rendőrség által közzétett videón jól látható, amint egy szarvas a sötétben hirtelen egy haladó kamion elé ugrik. A sofőrnek alig marad ideje reagálni, az állat pedig a többtonnás járműnek csapódik.

A kamion fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy egy szarvas a jármű elé ugrik a sötétben. (Képernyőkép - Zala megyei rendőrég)

Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a kamion jelentős károkat szenvedett, a szélvédője is betört.

Szarvas törte be egy kamion szélvédőjét

A Zala vármegyei rendőrség rövid, de annál beszédesebb üzenetet fűzött a videóhoz:

Csak egy pillanat volt. A szarvas akár egy többtonnás kamionban is komoly károkat okozhat. Egy személyautóval történő ütközés pedig súlyos személyi sérüléssel is járhat. Próbáljatok figyelni a vadakra, és elkerülni a baleseteket!

A felvétel jól szemlélteti, milyen váratlanul kerülhet egy vadállat az úttestre, különösen sötétben, amikor a látási viszonyok is korlátozottak.

A rendőrség arra hívja fel a közlekedők figyelmét, hogy egy ilyen ütközés még egy kamionban is súlyos károkat okozhat, személyautó esetében pedig akár komoly sérülésekkel is járhat.