Jelenleg is nagy erőkkel nyomoznak a hatóságok, hogy kiderítsék, pontosan mi is történt és mi vezetett a szegedi tragédiához.

A tragédia helyszíne Szegeden. Jelenleg még nem tudni, hogy baleset történt, vagy szándékosság áll a haláleset mögött

Fotó: Délmagyar olvasói

Kizuhant egy nő egy lakás ablakán Szegeden

Jelenleg a következőket tudni: Szegeden, a Csongrádi sugárút egyik, tízemeletes tömbházának hetedik emeleti ablakából tisztázatlan körülmények közt kizuhant egy nő hétfőn, november 23-án délután. A kiérkező mentők nem tehettek érte semmit, az áldozat a helyszínen életét vesztette – írja a Délmagyar oldala. A hatóságok a helyszíni szemlét követően a nő lakásába is behatoltak, arról azonban még nem érkezett tájékoztatás, hogy ott mi fogadta őket.

Holttestre bukkantak Szegeden Pár nappal ezelőtt számoltunk be egy másik, tragédiával végződő szegedi esetről: egy november elején eltűnt 61 éves férfi holttestére bukkantak egy árokban Szeged külterületén. Abban az esetben a hatóságok kizárták az idegenkezűséget, azt azonban nem tudni, mi történt a férfi eltűnése és testének megtalálása közötti időszakban.

Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!