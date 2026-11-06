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szentendre

Figyelmeztetést kaptak a szentendreiek: robbantásokra kell számítani a hétvégén

2026. november 06. 12:22
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Szokatlan eseményekre figyelmeztették a szentendrei lakosokat péntek estére. Mutatjuk, mi áll a figyelmeztetés hátterében.
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szentendrerobbantásforgatás

Filmforgatás miatt robbantásokra kerül sor november 6-án, pénteken az esti és éjszakai órákban a szentendrei Skanzen területén. A tervek szerint legfeljebb négy alkalommal hajtanak végre fény- és hanghatásokkal járó robbantást – derül ki a Szentendre Blogol nevű Facebook-csoportban közzétett tájékoztatásból.

A szentendrei Fő tér és a görögkeleti Blagovesztenszka-, azaz Angyali Üdvözlet templom környékén még a kora őszi időben is rengeteg a turista.
A szentendrei Fő tér és a görögkeleti Blagovesztenszka-, azaz Angyali Üdvözlet templom környéke - Fotó: Etédi Alexa

A figyelmeztetést Surányi Dávid filmes szakember tette közzé, aki előzetesen tájékoztatta a környéken élőket a forgatás során várható eseményekről.

A robbantások nem jelentenek veszélyt a lakosságra

A tájékoztatóban hangsúlyozták, hogy a robbantások kizárólag a filmforgatás részét képezik, és nem jelentenek veszélyt a környék élővilágára vagy az állatokra.

Várhatóan nem lesz hallható, de az Önök nyugalma érdekében szerettük volna Önöket előre tájékoztatni

– írták.

 

 

 

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