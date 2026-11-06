Figyelmeztetést kaptak a szentendreiek: robbantásokra kell számítani a hétvégén

Szokatlan eseményekre figyelmeztették a szentendrei lakosokat péntek estére. Mutatjuk, mi áll a figyelmeztetés hátterében.
Filmforgatás miatt robbantásokra kerül sor november 6-án, pénteken az esti és éjszakai órákban a szentendrei Skanzen területén. A tervek szerint legfeljebb négy alkalommal hajtanak végre fény- és hanghatásokkal járó robbantást – derül ki a Szentendre Blogol nevű Facebook-csoportban közzétett tájékoztatásból.
A figyelmeztetést Surányi Dávid filmes szakember tette közzé, aki előzetesen tájékoztatta a környéken élőket a forgatás során várható eseményekről.
A robbantások nem jelentenek veszélyt a lakosságra
A tájékoztatóban hangsúlyozták, hogy a robbantások kizárólag a filmforgatás részét képezik, és nem jelentenek veszélyt a környék élővilágára vagy az állatokra.
Várhatóan nem lesz hallható, de az Önök nyugalma érdekében szerettük volna Önöket előre tájékoztatni
– írták.