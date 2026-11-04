Nyilvánosságra került Szigeti Ferenc 6-os kartonja, amely szerint 1988. május 9-én szervezték be a Belügyminisztérium III/III-as Főcsoportfőnökségének. A Karthago zenekar vezetője azonban az MTI-nek szerdán azt mondta: valóban megkeresték, de nem vállalta a feladatot, és soha nem szervezték be.

Szigeti Ferenc megszólalt a titkosszolgálati aktájáról Forrás: Talán Csaba

A nyitottaktak.hu oldalon közzétett dokumentum szerint Szigeti Ferenc a rendszerváltás előtti években a Magyar Rádió zenei szerkesztőjeként dolgozott. A kartonon beszervezésének időpontjaként 1988. május 9. szerepel, a műveletet pedig Gábor Róbert rendőrszázados, a Belügyminisztérium III/III-as Főcsoportfőnökségének munkatársa végezte. A dokumentum szerint a zenész a „Csabai Vilmos” fedőnevet kapta.

Szigeti Ferenc felidézte, hogy új útlevelére várt, amikor levélben értesítették: a XIII. kerületben, a Váci út közelében található lakásban veheti át az okmányt. Ott egy rendőrtiszt fogadta, átadta neki az útlevelet, majd arra kérte, hogy segítsen egy ügyben.

A rendőrtiszt azt szerette volna, ha Szigeti rábeszéli egyik zenészkollégáját, egy ismert zenekar tagját, hogy ne kampányoljon az akkoriban megalakuló Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) koncertjén.

„Nem éreztem fenyegetőnek, egy kérésnek tűnt, amit közölt” – idézte fel a történteket Szigeti Ferenc. Hozzátette, nem ígérte meg, hogy teljesíteni tudja a kérést, csak annyit mondott, megpróbál beszélni a kollégájával.

Nem beszélt a zenésztársával

Szigeti Ferenc elmondása szerint végül fel sem hívta az érintett barátját, mert úgy gondolta, az ügy nem tartozik rá. A rendőrtiszt egy ideig nem kereste, majd nyáron, amikor a zenész a családjával a Magyar Rádió balatonszéplaki üdülőjében nyaralt, telefonon jelentkezett, és egy siófoki találkozóra hívta.

A Fő téren található presszóban ismét arról érdeklődött, sikerült-e beszélnie a zenészkollégájával. Szigeti azt válaszolta, hogy nem, mire a rendőrtiszt azt mondta, semmi baj. A zenész szerint a férfi megjegyezte, hogy a kérés mostanra valószínűleg már nem is aktuális, majd elváltak egymástól.

„Soha többé nem láttam” – mondta Szigeti Ferenc, aki hangsúlyozta: bár valóban történt megkeresés, abból nem lett beszervezés.