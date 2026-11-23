Sokaknak kétségtelenül a BNV, azaz a Budapesti Nemzetközi Vásár volt az a hely, ahol először – sőt, talán sokáig egyetlen alkalommal – találkoztak nyugati árukkal. Itt mutatták be az új termékeket, azokat a különlegességeket, amelyekre a szocializmus embere egyszerre tekintett ámulattal és kezelte a szabadság aprócska szimbólumaként. Nem kell itt nagy dolgokra gondolni: egy kis amerikai üdítő, egy tank olasz benzin, egy kis üvegcse francia parfüm: és máris eljött a nyugat a keleti blokkba.

Jellemzően a BNV-n mutatkoztak be a nyugati áruk Magyarországon a szocializmusban

Fotó: Fortepan

Az egy ideig a Városligetben, majd pedig Kőbányán megrendezett vásár ugyan elsősorban a "baráti" országok termékeiről szólt, de azért nyugati cégek is megjelentek itt. A BNV-n mutatta be termékeit a Coca-Cola is. Volt is tülekedés a pultjuknál! Ezek a gyártók ugyanakkor nem forgalmazhatták a cikkeiket nálunk, ehhez egy közvetítő külkereskedelmi cég kellett.

Coca-Cola, Shell, Agip, Dior és Givenchy: nyugati áruk, amikre mindenki vágyott a szocializmusban

A Magyarországon 1966-ban megjelent Shell kétségtelenül a nyugatot jelképezte. A vállalat először Budapesten, a Mészáros utcában jelent meg. Itt még csak valutával lehetett fizetni, a később nyílt kutakon azonban már forinttal is. Úgy tudni, Magyarország munkaruhákkal és Csepel tartálykocsikal fizetett az üzletért. A második az olasz Agip volt, amely az évtized végére jelent meg presszós, kocsimosós benzinkútjaival először Hegyeshalomnál, majd 1971-ben Balatonvilágosnál. Ez volt akkoriban hazánk legnagyobb töltőállomása.

Ami az autósoknak az olasz benzin volt, az a kifinomult szaglással bíró hölgyeknek a parfüm: a BNV-n mindenki a Lancôme, a Dior és a Givenchy illatait kereste, ugyanakkor a helyi sajtó igyekezett kiemelni: ugyanezért az árért akár tíz üveggel is kaphattunk a francia Givenchyhez hasonló, divatos illatú, nagyon kellemes szovjet Téli erdőből – idézi meg a korszakot a Heti Fortepan írása.

És akkor ott volt a Coca-Cola, amit mindenki imádott: gyerek, felnőtt, férfi, nő. Csak a hatalom nem: az imperializmus világhódító szimbólumát látták benne, ami végül mégis betört a szocialista országokba. Noha például Bulgáriában már hamarabb lehetett kapni, 1968 nyarán végül a Budapesti Likőripari Vállalatnak köszönhetően itthon is megjelent. Igaz, a papíron 3 forintos üdítőből eleinte javarészt csak a vendéglátóhelyekre jutott, akik persze jóval drágábban adták (a Hungária például 5 forint 30 fillérért), a boltok alig kaptak belőle. Nem sokkal később, a Fővárosi Ásványvíz és Jégipari Vállalaton keresztül a Pepsi is megjelent kis hazánkban: a rivális amerikai kólát 1970-től vehették meg a magyarok kis hazánkban.