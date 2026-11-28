Szombaton is többnyire borult időre számíthatunk, napközben azonban észak, északkelet felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Az ország délnyugati részén ugyanakkor egész nap zárt maradhat a felhőtakaró – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
Többfelé előfordulhat gyenge csapadék. Az Alföldön elsősorban eső, szitálás és havas eső, máshol, valamint a hegyvidéki területeken inkább hószállingózás és havazás várható. A déli országrészben még vasárnap is lehet gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék, de egyre kevesebb helyen.
Az északias szél többfelé megélénkül, északkeleten, illetve az északnyugati határ közelében időnként meg is erősödhet.
Szombat délelőtt -1 és +5 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 0 és +7 fok között tetőzik.
Havas, latyakos szakaszok még előfordulhatnak
A szombati közlekedést elsősorban az éjszaka folyamán lehulló csapadék befolyásolhatja. Az ország északi és nyugati részén, valamint a hegyvidékeken továbbra is előfordulhat hószállingózás, havazás és havas eső, ezért helyenként havas, latyakos vagy csúszós útszakaszokra is számítani lehet. A Magyar Közút folyamatosan végzi a síkosságmentesítést, ugyanakkor a reggeli órákban érdemes fokozott óvatossággal közlekedni.
A HungaroMet szerint szombaton napközben már nem valószínű veszélyes időjárási esemény, így a közlekedési helyzet fokozatos javulása várható.