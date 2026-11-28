Szombaton is többnyire borult időre számíthatunk, napközben azonban észak, északkelet felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Az ország délnyugati részén ugyanakkor egész nap zárt maradhat a felhőtakaró – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szombaton is borongós időre készülhetünk, többfelé gyenge csapadék várható.

Fotó: Csapó Balázs / MW

Többfelé előfordulhat gyenge csapadék. Az Alföldön elsősorban eső, szitálás és havas eső, máshol, valamint a hegyvidéki területeken inkább hószállingózás és havazás várható. A déli országrészben még vasárnap is lehet gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék, de egyre kevesebb helyen.

Szombat délelőtti előrejelzés.

Fotó: HungaroMet

Az északias szél többfelé megélénkül, északkeleten, illetve az északnyugati határ közelében időnként meg is erősödhet.

Szombat délelőtt -1 és +5 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 0 és +7 fok között tetőzik.

Havas, latyakos szakaszok még előfordulhatnak

A szombati közlekedést elsősorban az éjszaka folyamán lehulló csapadék befolyásolhatja. Az ország északi és nyugati részén, valamint a hegyvidékeken továbbra is előfordulhat hószállingózás, havazás és havas eső, ezért helyenként havas, latyakos vagy csúszós útszakaszokra is számítani lehet. A Magyar Közút folyamatosan végzi a síkosságmentesítést, ugyanakkor a reggeli órákban érdemes fokozott óvatossággal közlekedni.

A HungaroMet szerint szombaton napközben már nem valószínű veszélyes időjárási esemény, így a közlekedési helyzet fokozatos javulása várható.