November 28-án a ‘90-es és 2000-es évek legnagyobb dance-slágereivel tér vissza a Total Dance Aréna Évzáró Megashow. A jegyek 85%-a már elkelt, de szerda éjfélig még él a Black Friday páros ajánlat: két belépőn összesen 8 000 forintot lehet spórolni.

Ezen a szombaton azok állnak a Papp László Budapest Sportaréna színpadára, akiknek a dalaira egy generáció táncolt. Az egész estés show-ban az eurodance, a kétezres évek klubzenéje és a magyar diszkókorszak kedvencei követik egymást. A Boom, Boom, Boom, Boom!!-ot megalkotó Vengaboys-tól, a kőkemény ütemekért felelős Brooklyn Bounce-ig mindenki felsorakozik a fiatalkorunk legszebb estéiről.

Képforrás: Total Dance Festival

Dr. Alban vs. Haddaway – két eurodance-legenda egy színpadon

Az este egyik különlegessége Dr. Alban és Haddaway közös produkciója. Az It’s My Life és a What Is Love annak idején ugyanazokat a tánctereket töltötte meg. November 28-án a két sláger előadója együtt áll a budapesti közönség elé.

Aki pedig az Ecuador vagy az Adelante első ütemére ma is felkapja a fejét, annak DJ Sash! miatt is érdemes ott lennie. Illetve érkezik az örök kedvenc, Groove Coverage is.

A hazai poptörténelem legnagyobb alakjai egy helyen

A hazai fellépők között ott lesz a Kozmix, az Animal Cannibals és a visszatérő FLM, mellettük Josh és Betti, a Splash és a Happy Gang is színpadra lép. A DJ-pultban Sterbinszky, Náksi, az Erős vs. Spigiboy és PéGé váltja egymást. Az est házigazdája DJ André.

Képforrás: Total Dance Festival

Black Friday páros jegy szerda éjfélig

Aki már tudja, kivel indul szombaton a tánctérre, annak szerdáig érdemes jegyet váltania. A Black Friday páros jeggyel most fejenként 4 000 forintot spórolhattok - de érdemes sietni, mert csak szerda éjfélig él az akció!

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